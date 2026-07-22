Einer der größten Fantasy-Filme des Jahres auf Prime Video: Ein actiongeladenes Spektakel, das eine mehr als 45-jährige Saga umspannt

Prime Video bietet euch ab heute im Abo einen frischen Film, den ihr erst vor Kurzem im Kino gucken konntet. Er mischt Fantasy mit Sci-Fi und bringt den muskulösen Helden eurer Kindheit zurück.

Um welchen Film geht es? Nach dem riesigen Erfolg von Barbie im Jahr 2023 folgte ihr 2026 das nächste Spielzeug ins Kino. Mit Masters of the Universe bekam He-Man, der Held vieler Kinderzimmer, einen neuen Film am 4. Juni 2026. Seit heute, weniger als 2 Monate später, gibt es den Film auf Amazon Prime Video im Abo.

Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, ist eigentlich der Prinz des Planeten Eternia. Er wurde als Kind aber zur Menschenwelt geschickt, nachdem der Fiesling Skeletor (Jared Leto) angegriffen hat. Aufgrund seiner Erinnerungen will er aber auch als Erwachsener zurück und eines Tages findet er endlich sein Schwert und zusammen mit alten Verbündeten will er nun Eternia retten.

Für viele Kinder der 80er- und 90er-Jahre ist He-Man ein Teil der Kindheit. Immerhin startete der Spielzeughersteller Mattel die He-Man-Spielzeugreihe 1982. Die Barbie für Männer war lange eine Ikone. Das zeigt sich auch in den Reaktionen, denn obwohl der Film ein Flop im Kino war, konnte er einige Zuschauer trotzdem unterhalten.

Den Trailer zu Masters of the Universe findet ihr hier:

Video starten He-Man kloppt sich im Kino erneut mit seinem großen Feind Skeletor Autoplay

Ein harter Flop, der Fans durchaus erfreuen konnte

Wie kam Masters of the Universe im Kino an? Finanziell war der Film ein Flop an den Kinokassen. Laut IMDb kostete der Film geschätzt 170 Millionen US-Dollar, laut Quellen wie The Guardian sogar mehr als 200 Millionen US-Dollar. Der Film spielte aber nur knapp 113 Millionen US-Dollar ein. Damit gilt Masters of the Universe als Flop, wenn man bedenkt, dass Marketingkosten wohl nicht eingerechnet sind.

Bei den Kritiken sieht es für den Film aber positiver aus. Auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf einen Kritikerscore von 67 % bei 251 Reviews. Die Zuschauer sind noch wohlwollender mit 86 % bei über 5000 verifizierten Reviews. Auf IMDb kommt der auf 6,8 von 10 Sternen bei über 47.000 Reviews. Eine durchaus gute Bewertung für die Art von Film.

Masters of the Universe ist im Jahr 2026 ein besonderer Film, denn He-Man hat nicht mehr den Status, den er noch vor 30 Jahren hatte. Dennoch bereitet der Mix aus Fantasy und Sci-Fi wohl vielen Zuschauern Spaß, wenn sie sich darauf eingelassen haben.

Man sollte aber keinen Film wie Barbie erwarten, der sich auch thematisch mit dem Status der Figur auseinandersetzt. Wer aber auf Blockbuster-Action steht und ein Abo bei Prime Video hat, sollte Masters of the Universe eine Chance geben.

Habt ihr Masters of the Universe gesehen und könnt ihr den Film auch anderen empfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine weitere Filmempfehlung auf Prime Video findet ihr hier: Ein toller Krimi auf Prime Video überzeugt mich mit ungewöhnlichem Konzept, obwohl ich immer dachte, das Genre sei nur für Boomer