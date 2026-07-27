Navy CIS ist so beliebt, dass gleich sechs Spin-Offs gedreht wurden – Aber sind sie so gut wie das Original?

Navy CIS ist eine der bislang am längsten laufenden Krimi-Serien der Welt. Sie kommt sogar so gut an, dass es mittlerweile insgesamt sogar sechs verschiedene Spin-Offs gibt. Manche davon sind schon abgeschlossen, andere fangen gerade erst an. MeinMMO sagt euch, ob sie was taugen.

Der Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und strukturell angepasst.

Wie ist diese Liste entstanden? Navy CIS läuft seit 2003 im US-amerikanischen Fernsehen. Aktuell läuft die bereits 23. Staffel in Übersee, auf die in Deutschland leider noch etwas gewartet werden muss. In den über 20 Jahren seit dem Start hat die Serie mittlerweile insgesamt sechs verschiedene Spin-Offs hervorgebracht.

Während die meisten neue Teams an anderen Locations etablieren und wie das Original pro Episode einen Kriminalfall abhandeln, so sind die beiden Top-Platzierungen doch eine direkte Fortsetzung und ein Prequel. Für die grundsätzlichen Platzierungen haben wir uns die User-Bewertungen auf IMDb angesehen und die Serien entsprechend dieser in die Liste aufgenommen.

Navy CIS hat auf IMDb übrigens 7,8 Sterne von möglichen 10. Ob die Spin-Offs da ran kommen, lest ihr hier.

Video starten Mit NCIS: Sydney wagt sich das beliebte Krimi-Universum erstmals außerhalb der Grenzen der USA Autoplay

Platz 6 – NCIS: Sydney

Den Start in der Liste macht NCIS: Sydney mit einem IMDb-Score von 6,2 von 10 möglichen Sternen bei 4.263 Bewertungen. Los ging es hier 2021 und seit Oktober 2025 wird die dritte Staffel ausgestrahlt. Tatsächlich war NCIS: Sydney die erste NCIS-Serie, die außerhalb der USA spielt und auch mit einem lokalen Team produziert wird.

Im Mittelpunkt steht hier ebenfalls ein Team des NCIS, das mit der Australian Federal Police (AFP) zusammenarbeitet. In ihren Fällen trifft das Team auf Tierschmuggler oder auch Unterwasserdrohnen. Aktuell läuft die Serie auf Waipu.tv und kann unter anderem auf Paramount+ vollständig gestreamt werden.