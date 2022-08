Was haltet ihr von dem neuen Trailer von Gotham Knights? Wirkt das Superhelden-Spiel jetzt endlich interessant oder seid ihr immer noch nicht überzeugt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Demetrius96 via reddit: „Verdammt, dieser Trailer zeigt eigentlich besser als die Demo, was Red Hood kann. Er sieht in diesem Spiel knallhart aus. Er wird jetzt definitiv mein zweiter Hauptcharakter sein.“

Was sagen die Spieler zu dem neuen Trailer? Der neue Trailer scheint deutlich besser bei den Spielern anzukommen, auch wenn er noch nicht lange draußen ist. Auf 5.400 Aufrufe kommen 1.200 „Gefällt mir“-Angaben und gerade mal 168 Dislikes. ( via YouTube )

Ein weiterer Trailer, der Gameplay zu Nightwing und Red Hood zeigte, kam ebenfalls nicht gut an. Auf 7.614 Gefällt mir-Angaben kommen auf YouTube 8.496 Daumen nach unten. In den Kommentaren hieß es, das Kampfsystem wirke langsam und klobig. Außerdem liege der Fokus bei Red Hood zu stark auf den Schusswaffen.

Zur Auswahl stehen euch dabei Helden, die bereits an der Seite des verstorbenen Batman kämpften und speziell für ihren Einsatz in Gotham bekannt sind. Es handelt sich um Nightwing (Dick Grayson), Robin (Tim Drake), Batgirl (Barbara Gordon) und Red Hood (Jason Tod).

Um welches Spiel gehts? In Gotham Knights könnt ihr einen von vier bekannten Superhelden aus dem DC-Universum wählen und im Duo-Koop das Verbrechen in der Open-World der berühmten Stadt Gotham bekämpfen.

In Gotham Knights schlüpft ihr in die Rolle einiger bekannter Helden aus dem DC-Universum und befreit die Heimat von Batman von Verbrechen. Nachdem der Titel zunächst nicht gut bei den Fans ankam, konnte der neuste Trailer überzeugen.

