Fans adeln beliebten VR-Shooter zum besten Spiel der PSVR1 – Jetzt kommt ein Nachfolger für PS5

Sony hat einen Nachfolger für Firewall Zero Hour angekündigt und die Fans des Shooters adeln den ersten Teil als bestes PSVR1-Spiel.

Als Sony am 06. September Firewall Ultra in dem Reveal-Trailer für die PS5 und PSVR2 vorstellte, lag der Fokus einiger Fans auf der Qualität des Vorgängers. Diese lobten Firewall Zero Hour und hoffen auf ein ähnlich positives Spielerlebnis bei Firewall Ultra.

Was ist Firewall Zero Hour? Es handelt sich um einen Taktik-Shooter auf PS4, der die PSVR1-Technik von Sony nutzt. Neben einigen PvE-Modi verfügt der VR-Shooter auch über PvP-Matches, in denen 4-gegen-4 gespielt wird.

Die von euch gewählten Charaktere haben dabei unterschiedliche Fähigkeiten, die euch im Einsatz helfen. Zudem bestimmt ihr, welche Waffen und Hilfsmittel ihr mit ins Gefecht nehmt.

Das Prinzip von Firewall Zero Hour erinnert dabei an Titel wie Rainbow Six: Siege, einem Shooter der noch heute durch seine Spielweise besticht.

Was ist PSVR1? PSVR1 steht für PlayStation Virtual Reality 1. Es ist die erste Generation der Virtual-Reality-Technik von Sony für die PlayStation-Konsolen. Zum Einsatz kam PSVR1 auf der PS4, für die das System im Jahr 2016 eingeführt wurde (via PlayStation.Blog).



Spieler loben Firewall Zero Hour

Was sagen die Spieler über Firewall Zero Hour? Der Taktik-Shooter erntet viel Lob und wird als „bestes Spiel für PSVR1“ geadelt. Sogar unter dem neuen Trailer des Nachfolgers ist viel Lob über Zero Hour zu lesen.

Outlander1971 via YouTube: „Das beste VR-Spiel aller Zeiten bekommt eine Fortsetzung. Jawohl!

Berserko via YouTube: „Firewall Zero Hour war großartig, so wie es ist. Jetzt stellen wir uns den gleichen Spaß mit haptischem Feedback in diesem neuen Teil vor“

RuTube via YouTube: „Firewall Zero Hour war wahrscheinlich mein Lieblingsspiel auf PSVR. Ich hatte gehofft, dass sie eine Fortsetzung für PSVR 2 mit all ihrer Technik machen würden. Ich bin so froh, dass sie es getan haben.“

Pat Fer via YouTube: „Fantastisch! Es gab keine Möglichkeit, eine neue PSVR-Plattform zu haben und nicht ein Firewall-Spiel darauf zu haben. Das Original bleibt eines der besten Spiele für PSVR1.“

horridCAM via YouTube: „Buchstäblich immer noch das beste Spiel auf PSVR.“

Firewall Ultra verbindet altes Erfolgsrezept mit neuer Technik

Was wissen wir über den Nachfolger? Der Nachfolger von Firewall Zero Hour heißt Firewall Ultra. Der Shooter wird auf die neue PSVR2-Technik setzten und exklusiv für PS5 erscheinen. Ein Release-Datum ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wie schon der Vorgänger wird auch Firewall Ultra über einen PvP-Multiplayer sowie PvE-Multiplayer-Missionen verfügen.

Zum Spielen von Firewall Ultra wird neben einer PS5 und PSVR2 wie gewohnt auch eine PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt, um die Onlinedienste nutzen können. Außerdem gibt Sony im PS-Store an, dass PSVR2 nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet ist.

