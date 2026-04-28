Nachfolger eines 20 Jahre alten MMORPGs kündigt Release an, will mit harten Mechs und heißen Charakteren punkten

20 Jahre nach dem Start von MMORPG RF Online soll eine modernisierte Version veröffentlicht werden und die will Mechs wieder cool machen.

Was ist das für ein Spiel? Gaming-Trends gab es schon immer. Anfang der 2000er waren Mechs das Spielzeug der Wahl für viele Entwickler. Panzer auf zwei Beinen waren cool, und die Entwickler von RF Online haben sie für ihr Spiel mit dem neuen Genre der MMORPGs gepaart.

Auch wenn der Titel erst 2006 an den Start ging, konnte man das MMORPG nur mit Unterbrechung bei uns im Westen spielen. So war der Titel zwischen 2008 und 2012 offline, ebenso lange, bis der neue Publisher das MMORPG relaunchte.

Seit 2020 gehören die Rechte für das alte MMORPG Netmarble, die jetzt mit einer ganz neuen Version den Titel zum zweiten Mal wiederbeleben wollen.

Im Trailer sieht man das neue RF Online Next:

Video starten RF Online Next zeigt im Promo-Video wie actionreich Mech-Kämpfe sein können Autoplay

Ein Mech-MMORPG

Was steckt im Spiel? RF Online hat die typischen Mechaniken, die wir auch von Genre-Kollegen aus der Zeit wie WoW kennen. Man startet mit seinem Mech und seinem Helden in der Welt, erledigt Monster und Quests für Erfahrungspunkte und verbessert seinen Charakter immer weiter.

Im Endgame erwarten einen dann große PvP-Schlachten, die dank der drei Fraktionen, Bellato Union, Holy Alliance Cora und dem Accretian Empire ein stetiges Tauziehen versprechen.

Die Wahl der Fraktion bestimmt dabei auch über die eigenen Fähigkeiten. So hat das Imperium keine Magie und die anderen Völker ihre eigenen Stärken und Schwächen.

Auch eine eigene Wirtschaft und Kämpfe um die Ressourcen ähnlich wie in EVE Online treiben die Politik im Spiel an. Der Fokus auf PvP und ein echtes Gegeneinander der Völker sorgt für ein abwechslungsreiches Endgame.

Was kann die neue Version? Mit RF Online Next wollen die Entwickler die bekannten Funktionen des MMORPG-Oldies auf den neuesten Stand bringen und veröffentlichen den Titel auch auf mobilen Endgeräten.

Der Nachfolger beginnt bei null und wird von den Entwicklern als eigenständiger, neuer Release betrachtet. Auch, weil das Spiel stark modernisiert wurde und auf technischer Seite wohl nichts mit dem Vorgänger zu tun hat.

So muss man keine Angst vor alter Grafik und simplen Designs haben. RF Online Next möchte mit hübschen Charakteren, coolen Mechs und neuer Grafik, aber den bekannten und geliebten Gameplay-Inhalten wieder neue Fans finden. Dafür können sich die Spieler bereits jetzt auf rfonlinenextgb.netmarble.com für das bislang unbekannte Release-Datum anmelden.

RF Online Next als Mischung aus Remake und neuem Titel könnte gerade durch seine hübschen Charaktere und die coolen Mechs wieder neue Fans in das eingestaubte MMORPG bringen. Ob die Entwickler den Mittelweg zwischen Nostalgie und neuen Features getroffen haben, wird sich erst noch zeigen. Auch ein anderes MMORPG dürft ihr bald zum ersten Mal ausprobieren: Scars of Honor Playtest: Das müsst ihr zum kommenden Test auf Steam wissen