Verkäufer schimpft auf AMD, will einem Gamer lieber eine CPU von Intel verkaufen – Community warnt ihn

Der PC-Markt ist deutlich komplizierter und unübersichtlicher, als wenn man sich einfach eine PS5 oder eine Xbox Series X kaufen möchte . Denn die Konsolen bieten immer die identische Hardware an, während in jedem PC eine andere Kombination aus Komponenten stecken kann. Ein Entwickler erklärte, dass man PC-Spiele schlecht optimieren könne , weil es so viele verschiedene Konfigurationen gebe.

Möglicherweise nimmt er auch an dem von Intel betriebenen Market Development Funds-Programm teil, welches Rabatte auf der Grundlage von Verkaufszahlen gewährt. Es ist schon lange her, dass ich damit gearbeitet habe, aber damals bedeutete die Anzahl der verkauften Intel-Produkte, dass man möglicherweise eine Stufe im Programm aufsteigen und seinen Rabattscheck erhöhen konnte.

Viele Spieler aus der Community erklären, dass hinter den „Argumenten“ des Verkäufers vor allem wirtschaftliche Interessen stecken dürften. Es gehe dem Verkäufer vermutlich nicht einmal allein darum, einen teureren Prozessor zu verkaufen. So erklärt jemand, der bereits im Einzelhandel gearbeitet haben will:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to