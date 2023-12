Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 5800X3D – Welche AMD-CPU sollte ich kaufen?

Vorteile: Der Ryzen 7 5800X3D galt zu seinem Release 2022 als Höhepunkt für den Chipsatz AM4. Vor für Gaming bekommt ihr nirgendwo mehr Leistung, wenn man einmal vom Nachfolger absieht. Wenn es um Gaming geht, kann es der Ryzen 7 5800X3D immer noch mit vielen Top-Prozessoren aufnehmen (via gamestar.de ). Das liegt vor allem am 3D-V-Cache der CPU.

Vorteile: Wenn ihr „nur“ spielen wollt, dann kommt ihr am 7800X3D nicht vorbei. Hier bekommt ihr die derzeit schnellste und effizienteste CPU im Gaming-Bereich. In Tests liegt sie zwischen 15 und 20 % vor dem hauseigenen Ryzen 7 5800X3D und kann im Gaming auch problemlos den Intel Core i9-13900K schlagen.

Mit dem Ryzen 7 7800X3D und Ryzen 7 5800X3D gibt es gleich zwei richtig flotte Prozessoren, die sich überwiegend an Gamer richten. Doch welche CPU lohnt sich am meisten und welche sollte man kaufen?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to