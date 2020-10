Valorant nimmt „Albtraum“-Patch 1.11 zurück – hatte verrückte Bugs

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In der Webcam sieht man einen verwunderten Steel, der fragt „Was ist das?“ und bricht danach in großes Lachen aus.

Ein Clip von Josh „Steel“ Nissan, ein Spieler bei 100 Thieves, zeigt so eine lustige Situation. Als er in die Smoke von Omen tritt, taucht plötzlich auf dem Bildschirm eine riesige Textur von Sage auf.

Das passierte, nachdem mehrere Nutzer Fehler bei der neuen Version beklagt hatten. Auch mit den Qualifizierungen für das First Strike Turnier im Hinterkopf, nahm Riot den neuen Patch zurück. Spieler sollen erstmal mit der vorhandenen Version spielen, bis der neue Patch 1.11 heile ist. Das Update ging zunächst nur in NA, BR und LATAM live.

