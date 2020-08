Valorant geht mit großem Update heute weiter – Patch Notes

Der Taktik-Shooter Valorant geht mit Akt 2 in die nächste Runde. Vorab hat Riot bereits die Patch Notes zum neuen Update veröffentlicht. Mit dabei sind eine neue Agentin, neue Skins und ein weiterer Nerf für Raze.

Das ist das neue Update: Akt 2 kommt zwei Monate nach dem Release von Valorant und bringt etliche Neuerungen. In der Übersicht sind das:

die neue Agentin Killjoy

ein Nerf für die Agentin Raze

der neue „Deathmatch“-Modus

Änderungen am Ranked-System

ein neuer Battle Pass und neue Skins

etliche Verbesserungen am UI und Fehlerbehebungen

Mit den Änderungen habt ihr neue Inhalte, die ihr erkunden könnt und gleich einen neuen Modus, in dem ihr die Skins oder Killjoy ausprobieren dürft. Wer sich gerne in der Rangliste austobt, bekommt dort nun endlich mehr Übersicht, nachdem es mit dem Ranked bis vor Kurzem größere Probleme gab.

Wann kommt das Update? Das Update soll noch heute kommen, in der Nacht vom 4. August auf den 5. August, wie es in einem Tweet von Riot heißt.

Neue Agentin Killjoy & Änderungen an Raze

Wer ist die neue Agentin? Killjoy ist eine Ingenieurin aus Deutschland und spielt vor allem mit Gadgets, die ihr als Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Sie kann:

Geschütztürme aufstellen, die einen Bereich bewachen

Alarmbots positionieren, die nahe Gegner angreifen und schwächen

einen Nanoschwarm entfesseln, der Gegnern Schaden zufügt

Gegner mit ihrer Ultimate festsetzen und entwaffnen

Der Trailer zu Killjoy.

Einige Spieler und Fans des Spiels empfanden Killjoys Fähigkeiten vorab als zu stark, was zu einiger Kritik geführt hat. Riot hat sich bereits dazu geäußert und dazu gesagt, dass Skills nicht so wichtig sind, wie die Spieler offenbar denken.

Was wird an Raze geändert? Die Agentin Raze bekommt einen weiteren Nerf. Sie galt zu Release von Valorant als absolute Noob-Killerin. Ihre Fähigkeiten teilen so viel Schaden aus, dass sich Gegner teilweise machtlos fühlen, wenn sie einfach sterben.

Sie hat bereits zuvor einen Nerf bekommen, nach dem sie aber immer noch „zu OP“ zu sein schien. Zwei ihrer Skills werden deswegen nun angepasst:

Volles Rohr benötigt nun mehr Zeit zum Ausrüsten und hat verringerte Grafik-Effekte

Sprengstoffpack verursacht weniger Schaden an Spielern (jetzt 50, vorher 75) und an Objekten konstant 600

Seit ihrem letzten Nerf ist Raze zumindest im Ranked die schwächste Agentin. Es wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese neuen Anpassungen nun haben.

Valorant Tier List: Welcher Agent ist der beste?

Neuer Modus, Skins, Battle Pass & Ranked

Welche neuen Skins gibt es? Zusammen mit Akt 2 hält ein neuer Battle Pass in Valorant Einzug, in dem ihr euch haufenweise neuer Kosmetika erspielen könnt. Einige der Belohnungen hat Riot bereits in einem kurzen Clip auf Twitter vorgestellt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Der Pass ist kostenlos, hat aber einen Premium-Weg, den ihr euch für 1000 VP (ca. 10 €) freischalten könnt. Insofern sich der Aufwand zum Freispielen am ersten Battle Pass orientiert, benötigt ihr etwa 100 Stunden, um euch alle Kosmetika zu holen.

Das ist der neue Modus: Deathmatch ist ein neuer Spielmodus für Solo-Spieler in einem „Jeder gegen Jeden“-Format. Ihr tretet ohne Fähigkeiten und ohne Ziele gegen neun weitere Spieler an, um hier rein auf Kills zu spielen.

Das Ziel sind 30 Kills – oder die meisten Kills innerhalb von 6 Minuten. Dazu verfügt ihr über unendlich viel Geld und könnt euch jede der Waffen im Spiel einfach kaufen oder wechseln.

Da es keinerlei Skills gibt, kommt es allein auf euer spielerisches Geschick an und darauf, wie gut euer Aim ist. Es lohnt sich also, wenn ihr vorher eure Ziel-Fähigkeit trainiert und verbessert. Eine Drohne, die alle 5 Sekunden eure Position verrät, verhindert, dass ihr einfach campt.

Deathmatch befindet sich noch in einer Beta-Phase, die am 5. August beginnt.

So ändert sich das Ranked: Zusammen mit den neuen Inhalten gibt es eine größere Änderung am Ranglisten-System. Hier könnt ihr nun bei euren Freunden damit angeben, wie gut ihr seid.

Dazu gibt es die neuen Ränge und Abzeichen fürs Ranked in Valorant. In diesen sammelt ihr Siege, die ihr auf euren Profilen zur Schau stellen und am Ende des Aktes mit einer Sammlung eurer höchsten Siege ausstellen könnt.

So sehen die neuen Ränge aus.

Da immer die Siege in den höchsten Ränge angezeigt werden, soll euch das dazu anreizen, aktiver zu spielen und eine möglichst starke Leistung zu zeigen. Das neue Ranked-System haben wir in unserem Artikel für euch im Detail erklärt.

Weitere neue Skins und Änderungen

Zusätzlich zu den neuen Inhalten gibt es einige Fehlerbehebungen und allgemeine Verbesserungen. So bekommt ihr etwa eine Mail, wenn Spieler, die ihr meldet, bestraft wurden. Die vollständigen Patch Notes auf Deutsch findet ihr auf der offiziellen Seite von Riot.

Eine der Änderungen betrifft die Sichtbarkeit von Cheats und Mods. Riot will es nun offensichtlicher machen, wenn ein Spieler Cheats aktiviert und es den ganzen Chat erfahren lassen, wenn so etwas vorkommt. Anscheinend ist das eine Reaktion darauf, dass einige Trolle Spieler dazu gebracht haben, Matches zu verlassen, indem sie ihnen falsche Nachrichten geschickt haben.