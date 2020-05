In Pokémon GO gibt es gerade viel Ärger um die Freundschaftsliste. Diese ist völlig verbuggt und viele Trainer sind sauer darüber.

So steht es um die Freundschaftsliste: Mit dem neusten Update in Pokémon GO wurde die Liste mit euren Freunden ziemlich verbuggt. Ihr könnt sie nicht mehr richtig sortieren und sie springt immer wieder zum Anfang.

Für viele Trainer ist das ein Grund, aktuell nur wenig mit diesem Feature zu interagieren. Immerhin dauert es deutlich länger, um all seine Geschenke loszuwerden.

Freundschaftsliste sorgt für viel Stress

Das funktioniert nicht mehr richtig: Mit dem neusten Update schlichen sich folgende Fehler bei der Freundschaftsliste ein:

Die Liste springt immer nach oben, wenn ihr einen Trainer angeklickt habt und ihr müsst dann wieder nach ganz unten scrollen

Wenn ihr nach Freunden sortiert, die euch ein Geschenk geschickt haben, werden nicht alle Freunde korrekt angezeigt

Die Freundschaftsliste in Pokémon GO funktioniert aktuell nicht richtig

Warum gibt es diese Fehler plötzlich? Niantic hat mit dem letzten Update etwas an der Freundschaftsliste verändert. So fanden Dataminer die Möglichkeit, dass man per Suchbefehl seine Freunde sortieren kann. Man soll beispielsweise all die Freunde anzeigen lassen können, mit denen eine Interaktion möglich ist.

Diese Anpassung ist noch nicht live, doch bereits im Code von Pokémon GO enthalten. Dort scheint sich dann auch der Bug eingeschlichen zu haben, der diese Fehler verursacht.

Wie reagieren Trainer darauf? Viele Spieler sind sauer über diese Bugs. Es gibt sogar Trainer, die sagen, dass sie aktuell kaum noch Geschenke verschicken und öffnen, weil es einfach zu lange dauert.

Andere Trainer haben ebenfalls keine gute Meinung zu Niantic. So schreibt synbios16 auf reddit: „0 Schritte vor und 2 Schritte zurück.“

Was bedeutet das jetzt für die Trainer? Ihr müsst deutlich mehr Zeit einplanen, wenn ihr Geschenke öffnet und verschickt. Je mehr Freunde ihr in der Liste habt, desto länger dauert das Ganze. Immerhin muss man jedes Mal von ganz oben runterscrollen, um an die unteren Freunde zu kommen.

Stattdessen kann man sich mehr auf das aktuelle Johto-Event konzentrieren, was euch neue Shinys, Quests und Raid-Bosse bringt.