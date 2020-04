Pokémon GO kriegt wohl neue Funktionen für Freundesliste, die ihr wünscht

Gute Nachrichten für Trainer in Pokémon GO. Ein Datamining zeigt, dass für die Freundesliste Funkionen auf dem Weg sind, die ihr euch schon länger wünscht.

Was wurde gefunden? Dataminer der „Pokeminers“ haben sich das neue Update 0.173.0 genau angesehen. Dabei fielen Änderungen an Rauch, Freundeslisten, Power-Ups, Wayfarer und Raids von Zuhause auf.

Besonders die Änderungen an der Freundesliste dürften bei vielen Trainern gut ankommen.

Freundesliste in Pokémon GO bald besser sortieren

So ist es aktuell: Wer viele Trainer auf seiner Freundesliste in Pokémon GO hat, der kann schnell die Übersicht verlieren. Dagegen sollen Funktionen zum Sortieren helfen. Aktuell sortiert die Liste

nach Name

nach Spitzname

nach Freundschaftslevel

und nach Geschenk-Status (ob ein ungeöffnetes Geschenk für euch vorliegt)

Schon seit langer Zeit berichten Trainer davon, dass man sich mehr Optionen zum Sortieren wünscht. Beispielsweise eine Möglichkeit, zu filtern, welcher der Freunde noch Platz für ein Geschenk hat.

Das wurde nun gefunden: Bei Datamining präsentieren die Pokeminers (via reddit) vier neue Filter- oder Sortierfunktionen, die im Code des Updates gefunden wurden.

Kann ein Geschenk empfangen

Mit ihm kann interagiert werden

Ist ein Glücksfreund

Level des Freundes

Beim vierten Eintrag, „Friend Level“, ist die Bedeutung noch unklar. Nach dem Freundschaftslevel mit anderen Trainern kann man seine Liste bereits sortieren. Möglicherweise ist hier das Trainer-Level des Freundes gemeint.

Besonders das Sortieren nach Freunden, die noch ein Geschenk empfangen können, kommt bei den Trainern gut an. Auf reddit schreiben Nutzer, dass sie schon gar nicht mehr mit so eine Funktion rechneten (via reddit). Andere freuen sich darüber, welche Funktionen Niantic gerade alle in der Quarantäne-Zeit fertigstellt.

Erst kürzlich machten Features die Runde, mit denen man jetzt viele Event-Pokémon gleichzeitig verschicken oder mehrere Power-Ups gleichzeitig anwenden kann. Mit den neuen Sortierfunktionen für die Freundesliste erfüllt Pokémon GO seinen Trainern noch einen großen Wunsch.