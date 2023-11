User sagt, er zog bei Unwetter alle Netzkabel ab, vergisst aber das Modem: Dann schlägt der Blitz ein

Ein Unwetter sorgte bei einem Reddit-User für den Verlust einiger elektronischer Geräte. Dabei glaubte er alle Netzkabel ausgesteckt zu haben. Eine Überspannung im Modem griff auch auf andere Geräte über.

Blitz und Donner bei einem Unwetter sind eine ernstzunehmende Gefahr für Menschen und elektronische Geräte. Zum Vergleich: In Deutschland hat das Stromnetz eine Spannung von 230 Volt. Bei einem Blitzeinschlag kann eine Überspannung von 10 Millionen Volt und mehr entstehen.

Im Falle eines Reddit-Users sorgte ein Unwetter für einen verheerenden Blitzeinschlag in sein Haus. Der Pechvogel dachte zunächst ausreichend Vorkehrungen gegen eine mögliche Überspannung getroffen zu haben. Doch einige Geräte hatte er seinen Angaben nach hierbei nicht auf dem Schirm.

Blitz schlägt bei Unwetter mit brachialer Stärke ein

Was ist passiert? Der Reddit-User Thejus_Parol berichtet von einem Unwetter in seiner Gegend. Dabei soll es zu einem Blitzeinschlag in seinem Haus gekommen sein. Der User sagte, dass er als Sicherheitsmaßnahme alle Netzkabel seiner elektronischen Geräte abgezogen habe. In dem Glauben, an alle Netzkabel gedacht zu haben, zog das Gewitter über ihn hinweg.

Laut Aussage von Thejus_Parol kam es nach seinen Vorkehrungen zu besagtem Blitzeinschlag in das Gebäude. Die dadurch erzeugte Überspannung hatte verheerenden Folgen für die Elektronik im Haus. Zu seinem Leidwesen hatte er vergessen, das Netzkabel des Glasfaser-Modems aus der Steckdose zu ziehen.

Welche Folgen hatte das Gewitter für den User? Ein Bild seines Modems im Beitrag zeigt die zerstörerische Gewalt des Blitzeinschlags. Die Steckdose in der Wand, die umliegende Fläche sowie das Modem samt Kabeln sind sichtlich durch die Überspannung in Mitleidenschaft gezogen worden. Wäre das nicht schon genug, soll sich die viel zu hohe Spannung über das LAN-Kabel auch seinen Weg zum Rechner des Users gebahnt und diesen ebenfalls zerstört haben.

Durch weitere Bilder will der User der Reddit-Community das komplette Ausmaß der Überspannung beweisen. Neben der Hauptplatine des Computers sind auch seine an den PC angeschlossenen Lautsprecher-Boxen durchgebrannt.

Weitere Schäden und mögliche Schutzmaßnahmen

Gab es noch weitere Schäden? Ja, die hat es laut seinen eigenen Worten gegeben. Thejus_Parol behauptet, dass der Sicherungskasten im Haus regelrecht explodiert sein soll, als der Blitz einschlug. Bilder davon gibt es leider keine.

Außerdem sagt er, dass sein Fernseher ebenfalls das Zeitliche gesegnet hat. Hierbei soll der Blitz die Satellitenschüssel erfasst haben. Er glaubt, die Überspannung floss dadurch in die angeschlossene Set-Top-Box und über das HDMI-Kabel zum Fernseher hin. Auch hier bleibt er den Beweis durch Bilder schuldig.

Er selbst, so sagt er, sei bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt worden. Erst als der Strom nach zwei Tagen wieder funktionierte, wurde ihm das gesamte Ausmaß der Zerstörung bewusst. Den Defekt des Fernsehers bemerkte er erst, als er versuchte, seinen PC an diesem anzuschließen, weil auch sein PC-Monitor nicht mehr funktionierte.

Hätte er sich besser schützen können? Die Frage kann nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden. Da nicht bekannt ist, in welchem Land der User wohnt, können vor Ort andere Regelungen gelten als bei uns in Deutschland.

Heutzutage gibt es bei uns unterschiedliche Blitzschutzklassen. Diesen Klassen sind wiederum verschiedene Gebäude- und Anlage-Arten zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt hierbei durch eine Gefährdungsbeurteilung (via e-service-check.de).

Generell gibt es für private Häuser und Wohnungen keine gesetzliche Verpflichtung für einen Blitzschutz. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Besonders hohe Gebäude oder mit leicht entflammbaren Dachmaterial müssen über eine entsprechende Blitzschutzanlage verfügen.

Im Fall des Reddit-Users soll es für die meisten seiner elektronischen Geräte einen Überspannungsschutz gegeben haben. Diese hätte er aber mit den Netzkabeln zusammen abgezogen haben. Wenn es keinen fest installierten Überspannungsschutz im Gebäude gibt, ist das Steckerziehen von Geräten eher als temporäre Notlösung anzusehen.

