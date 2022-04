User zeigt, wie ein simples Kabel wertvolle Hardware im Wert von 13.000 Euro gerettet hat

Ein User erklärt, dass er großes Glück gehabt habe: Denn anstatt seiner teuren Hardware, mussten bei einem heftigen Sturm nur ein paar Steckdosen dran glauben.

Die meisten User besitzen teure Hardware und Elektronik zu Hause. Dazu gehören neben Computer, Notebook oder den Spielekonsolen auch andere Haushaltsgeräte. Und diese Geräte sind vor allem bei starken Stromschwankungen sehr empfindlich und können auch kaputtgehen.

Vor allem in einer Zeit, wo Grafikkarten sehr teuer sind und PS5-Konsolen kaum erhältlich sind, wollen Gamer ihre Hardware geschützt wissen.

Ein User hat auf reddit erklärt, dass bei ihm ein Sturm gewütet habe. Dabei hat er großes Glück gehabt: Denn anstatt seiner teuren Hardware mussten nur ein paar Steckdosen dran glauben.

Ein Kabel für ein paar Euro rettet mehrere tausend Euro Hardware

Was genau ist passiert? Ein User hatte auf reddit ein Bild und einen Satz gepostet: „Hatte letzte Nacht eine Überspannung, diese [Teile] haben mir Elektronik im Wert von 15.000 US-Dollar gerettet.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auf dem Bild kann man zwei Überspannungsschutz-Steckdosen erkennen. Und diese Steckdosen haben ihm wohl die Hardware gerettet.

In einem weiteren Post erklärte er, dass es wohl einen heftigen Sturm gegeben. Die Steckdosen seien komplett durchgeschmort. Die Stromkontrollleuchte leuchtet auf, aber die geerdeten und geschützten Leuchten schalten sich nicht ein, und keine der Steckdosen gab mehr Strom.

Außer den Steckdosen sollen „nur“ ein Ofen, die Klimanlage im Schlazimmer und eine digitale Uhr kaputtgegangen sein. Der Rest wäre von den Steckdosen geschützt gewesen.

Community streitet, wie sinnvoll ein Überspannungsschutz wirklich ist

Was sind die Reaktionen? In den Kommentaren wird über den Post stark diskutiert. Einige Nutzer erklären selbst, dass ihnen so ein Überspannungsschutz schon die eigene Elektronik gerettet hatte und plädieren für so eine Steckdosenleiste. Andere meinen auch, dass die Investition von 10 Euro niemandem weh tue.

Denn im schlimmsten Fall schützt man mit 100 Euro einen Wert von mehreren tausend Euro. Man solle daher nicht an der falschen Stelle sparen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Es gibt aber auch User, die die ganze Diskussion für Unsinn halten. Denn warum solle man Geld in solche Steckdosen investieren, wenn man solche Probleme noch nie hatte?

Ehrliche Frage: Wo lebt ihr alle, dass Ihr euch Sorgen um Überspannungen machen müsst? In den fast 30 Jahren meines Lebens ist nicht ein einziges Mal ein elektronisches Gerät durch eine Überspannung beschädigt worden. Ich weiß nicht einmal, ob ich jemals einen Stromstoß erlebt habe. Ich habe meinen PC zwar an einen (alten, wahrscheinlich erneuerungsbedürftigen) Überspannungsschutz angeschlossen, aber eigentlich nur, um die zusätzlichen Steckdosen zu nutzen. Ich habe ihn nie wirklich als Schutz betrachtet.

Was denkt ihr? Haltet ihr so eine Steckdose für eine sinnvolle Investition oder haltet ihr das für ein unnötiges Feature, dass ihr nicht braucht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Viele User fragen sich übrigens auch, ob es ein Problem sein kann, wenn man den Computer einfach ganz vom Strom nicht und die Steckdosenleiste abschaltet? MeinMMO beantwortet euch diese Frage in einem ausführlichen Artikel:

Kann es schaden, wenn ich die Steckdosenleiste am PC abschalte?