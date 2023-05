Neues Survival-MMO auf Steam beeindruckt Fans mit Will Smith im Trailer: „Ich dachte zuerst, das sei ein Film“

Das Survival-MMO „Undawn“ macht Will Smith zu einem legendären Überlebenden. Von dem dazugehörigen Trailer dachten Fans, er sei für einen neuen Film.

Was ist das für ein Spiel?

Undawn (Steam, Mobile) ist ein Survival-MMO, das in einer von Zombies überrannten, postapokalyptischen Welt spielt.

Als einer der letzten Überlebenden schließt ihr euch dem sogenannten „Raven Squad“ an und kämpft in der offenen Spielwelt sowohl gegen Zombies als auch gegen andere Spieler.

Um euer Überleben zu gewährleisten, sammelt ihr Waffen und Vorräte. Dabei müsst ihr versuchen, nicht zu verhungern oder zu verdursten sowie die Stimmung eures Charakters im Auge behalten.

Es gibt auch Fahrzeuge, die ihr in der Open World finden und zur Fortbewegung nutzen könnt

Undawn wird von Lightspeed & Quantum Studios entwickelt. Der Release des Survival-MMOs ist für den 15. Juni 2023 geplant (via Steam).

Will Smith und seine nervigen Nachbarn

Was zeigt der neue Trailer? Der neue Trailer zu Undawn ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Will Smith erschienen und zeigt, welche Rolle der Schauspieler in dem Spiel einnehmen wird.

Der Trailer beginnt als eine Art Werbevideo für ein Urlaubsparadies, in dem Will Smith euch ein Hotelzimmer andrehen will. Wir sehen einen Sandstrand mit wunderschönem Meeresblick, Menschen, die genüsslich Champagner in einem Pool trinken sowie einen Mann und eine Frau, die die Wildnis des Ortes erkunden.

Will Smith liegt in der Zwischenzeit Bücher lesend in einem Zelt, angelt und schwärmt von leistungsstarken Fahrzeugen. Dazu sehen wir einen alten Ford Mustang und ein Motorrad – doch dann offenbart uns der Schauspieler endlich das, was uns in der Welt von Undawn erwartet: nervige Nachbarn.

Die Optik eines Live-Action-Films wandelt sich zu der Grafik des Spiels und wir sehen diese nervigen, untoten Nachbarn, wie sie an dem ein oder anderen Urlauber rumknabbern. Letztendlich tritt Will Smith Baseballschläger schwingend in Szene und erklärt den Zombies gemeinsam mit seinem schwerbewaffneten Team, dem „Raven Squad“, den Kampf.

„Wir haben auf ein Videospiel wie dieses gewartet, seit I Am Legend herauskam“

Welche Reaktionen gibt es? Auf YouTube gibt es einige User , die den Trailer durchaus gut fanden. In einem Kommentar mit fast 200 „Gefällt mir“-Angaben sagte ein Nutzer sogar, dass er gedacht habe, dass es sich um einen Film und nicht um ein Spiel handle. Generell scheint die Kooperation bei einigen Fans gut anzukommen.

„Ich dachte zuerst, es sei ein Film […].“

„Wir sind uns alle einig, dass er uns nie mit seinem Content enttäuscht.“

„Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Will Smith in einem Zombiespiel mitspielt, was für eine großartige Zeit, um am Leben zu sein… Ich bin dabei!“

„Ich bin damit aufgewachsen, Mr. Smith in den späten 80ern zu sehen, und jetzt werde ich mit ihm oder als er in einem Videospiel spielen. Das Leben könnte nicht viel besser werden als das.“

„Will, wir haben auf ein Videospiel wie dieses gewartet, seit I Am Legend herauskam.“

Welche Rolle spielt Will Smith in Undawn? In Undawn schlüpft Will Smith in die Rolle des legendären Überlebenden „Trey Jones“, der als Mitglied des Raven Squads die Spieler auf ihre Reise und das Überleben in der postapokalyptischen Welt vorbereitet.

Bereits in einem ersten Trailer, der auf dem YouTube-Kanal von Undawn erschien, erwies sich Will Smiths Charakter als sehr kampferprobt und nahm es auch mit großen, mutierten Zombies auf.

