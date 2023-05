Steam: Riesiger Gaming-Konzern veröffentlicht ambitioniertes Survival-Spiel – Zombies in der Open-World

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Es wird verschiedene Einflüsse in Undawn geben, die zum Überleben notwendig sind. Das Leveln der eigenen Fähigkeiten ist ein wichtiger Aspekt, um in der harten neuen Realität zu überleben. Aber auch das Kochen wird anscheinend eine Rolle spielen, ebenso Toilettengänge, Hygiene und mentale Gesundheit des Spielcharakters, wie der Screenshot zeigt:

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was kann man in Undawn machen? In dem kostenlosen Survival-Titel Undawn erkundet ihr eine postapokalyptische offene Welt und ihre verschiedenen Orte, unter anderem den Highway, Villen, Wasserfälle, verfallene Innenstädte, Schrottplätze und die Militärbasis – alleine, oder mit anderen Überlebenden.

Insert

You are going to send email to