Vielleicht ist es mir nicht möglich, riesige Wellen des Protestes heraufzubeschwören, die sich in hunderttausenden Unterschriften einer Petition niederlassen, aber vielleicht war es mir möglich, euch davon zu überzeugen, warum dieses Spiel bis heute noch so viele Fans hat und eigentlich noch viel mehr Fans braucht.

Was Assassin’s Creed angeht, höre ich immer, wie viele Spieler sich die klassische Assassinen-Action zurückwünschen. Was Ubisoft-Multiplayer-Spiele angeht, höre ich immer, wie viele Spieler die fehlenden Ideen und die Unspaßigkeit kritisieren.

Es gibt viele Spiele, so wie Splinter Cell oder Metal Gear Solid, in denen ich eine NPC-KI austricksen soll. Aber es ist eine gänzlich andere Sache, ein Katz- und Mausspiel zwischen echten Spielern so aufzusetzen, ohne dass es zu Gameplay-Lücken oder Balance-Problemen kommt .

Nein, es ist auch in Assassin’s Creed: Brotherhood nicht alles perfekt. Das Matchmaking ist sperrig, es gibt bis heute immer noch nervige Bugs und die überschaubare Community neigt manchmal dazu, eine gewisse toxische Seite an den Tag zu legen. Aber bis heute kann Ubisoft dieses Stealth-Meisterwerk für sich beanspruchen.

Neue Teile kamen, Ubisoft spendierte drei weitere Multiplayer, mit gleichem Grundprinzip, aber anderen Ausrichtungen, bis dann Assassin’s Creed: Unity kam und die Koop-Missionen einführte. Bis heute frage ich mich: Warum? Warum dieser Rückschritt? Das typische semi-heimliche Metzeln aus dem Singleplayer mündete logischerweise in eine brutale Metzel-Party. Das kam nicht gut an, das gesamte Spiel samt seiner Technik noch weniger – und danach war es auch mit den Multiplayern vorbei.

Um das Spiel meistern zu können, müsst ihr euch ein bestimmtes “assassinisches” Denken aneignen , bei dem ihr immer wieder folgende Fragen in Sekundenschnelle durchgehen müsst: Wo verstecken sich mein Opfer und mein Verfolger? Wer verhält sich verdächtig und ist damit kein NPC? Wie mache ich jetzt den besten Kill, ohne selbst getötet zu werden? Und wie entkomme ich danach am besten?

Ich spiele ihn jetzt seit fast zwölf Jahren und erhalte ihn als Teil einer kleinen Community am Leben, in der Hoffnung, dass Ubisoft ihn erstens niemals abschalten wird und zweitens vielleicht sogar eines Tages neu auflegen wird. Es wäre eine vielversprechende Chance, da das Konzept bis heute immer noch genial und vor allem konkurrenzlos geblieben ist .

Michael versteht Ubisofts Multiplayer-Strategie einfach nicht. Für ihn verpassen alle aktuellen Spiele den Trend entweder um Jahre, wirken aufgesetzt oder machen einfach keinen Spaß. Schade eigentlich, findet er, wenn abseits dessen einer von Ubisofts besten Multiplayern immer mehr in Vergessenheit rückt. Dabei birgt er so viel Potenzial und könnte heute umso erfolgreicher sein.

