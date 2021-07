Assassin’s Creed soll angeblich einen Live-Service bekommen, aber wie soll das gehen? Spieler sind skeptisch

„Jo, das war’s dann für mich. Habe wirklich alle Teile, sogar die Spin-Offs mindestens einmal durchgespielt manche sogar mehrfach. Aber für Live Service fehlt mir die Zeit und das Geld. Requiescat in pace, Assassin’s Creed“ (via GameStar.de ).

Die Reaktion der Spieler auf die Ankündigung ist durchwachsen bis negativ. Im subreddit zu Assassin’s Creed prophezeien viele Spieler mit diesem Schritt das Ende der Reihe (via reddit.com ). Einige sehen ein Problem in der Zusammenarbeit zwischen den Studios – die eine gewisse Rivalität hegen -, aber vor allem die Entfernung vom Single Player generell stößt vielen sauer auf. Bei den Kollegen von der GameStar spricht der Nutzer dodo00d etwa davon, dass ihm für ein solches Assassin’s Creed die Zeit fehlen würde:

Es steht also offen, ob Infinity ein MMO wird oder in welcher Richtung sich der Live Service bemerkbar machen wird. Aus dem Vergleich mit Fortnite und GTA 5 leiten sich Ideen ab wie etwa:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie soll das funktionieren? Schreier geht nicht weiter darauf ein, was genau es mit Infinity und dem Live-Service-Modell auf sich hat. In einem Tweet schreibt er: „Die Kern-Idee ist, dass Infinity eine riesige Online-Plattform wird, die verschiedene Settings und Games beinhaltet. Ich weiß nicht, ob Multiplayer eine Rolle spielen wird.“

Weitere Details verlieren sich im Text, lediglich ein Vergleich mit Fortnite und GTA 5 wird aufgerufen, wobei es hier nur ums Service-Modell geht. Ein Zitat der Mitarbeiter dazu gibt es nicht. Ubisoft selbst hat mittlerweile zumindest bestätigt, dass Infinity existiert und dass die Studios in Montreal und Quebec daran arbeiten (via Ubisoft.com )

Woher kommt das Gerücht? Jason Schreier gilt in der Spiele-Industrie als gut vernetzter Journalist mit engen Kontakten zu den Mitarbeitern in vielen Unternehmen. In einem Beitrag auf Bloomberg hat er über Infinity berichtet (via Bloomberg.com ).

Insert

You are going to send email to