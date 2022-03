Twitch-Streamerin repräsentiert Menschen mit Tourette vor 350.00 Zuschauern – Viele bewundern ihren Mut

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Menschen mit Tourette haben keine Kontrolle über die Tics. Sweet Anita trat bei den Streamer Awards also mit dem Wissen auf, dass sie zwangsläufig jemanden beleidigen wird. Und so kam es auch. Sweet Anita leitete schon ein mit der scherhaften Bemerkung: „Ich bin hier, um euch eine Weile zu beschimpfen.“ Sie bat das Publikum, sich höflich „ficken“ zu gehen, lobte ihre eigenen Brüste und beleidigte nebenher noch die Nominierten.

Am Wochenende liefen auf Twitch die inoffiziellen Streamer Awards, eine riesige Veranstaltung. Mit dabei war die Streamerin Sweet Anita. Sie leidet am Tourette-Syndrom, sprach aber trotzdem vor den versammelten Teilnehmern. Dafür erhielt sie viel Lob von den Zuschauern.

