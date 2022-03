„Fans“ von 2 großen Streamer auf Twitch fotografieren angeblich Häuser, drohen mit Mord

World of Warcraft ist das größte klassische und meistgespielte MMORPG aller Zeiten. Wir fassen das Spiel in einem 3-minütigen Video zusammen.

Die Folge bei ihr sind Morddrohungen. Sie macht immer wieder darauf aufmerksam. In einem neueren Tweet zeigt sie etwa die Nachricht eines Nutzers, in welcher sie dazu angemahnt wird, Symfuhny einzubeziehen. Man wolle sie „töten lassen und fesseln, während sie verprügelt und wiederholt abgestochen wird, bis sie endlich tot ist.“

Sykkuno ist einer der größten Streamer auf Twitch mit deutlich mehr Reichweite als Froste (via sullygnome ). Zudem ist Froste dafür bekannt, dass er immer wieder dumme Sprüche ablässt, wodurch der Sarkasmus in seinem Tweet leichter erkennbar sein dürfte.

Die Streamer Awards waren ein Event am 13. März mit über 350.000 Zuschauern, bei denen in verschiedenen Kategorien Twitch-Streamer gekürt wurden. Darunter Asmongold als bester MMORPG-Streamer, der nicht mal zur Preisverleihung auftauchte .

