Von Zuschauern gewählt: Der größte Actionstar des Jahres übertrumpft selbst John Wick und Aquaman

Letzten Sonntag wurden die People’s Choice Awards 2024 vergeben und Zuschauer konnten für ihren Film-Actionstar des Jahres abstimmen. Dabei gewann eine junge Schauspielerin und setzte sich damit gegen starke Konkurrenten durch.

Am 18. Februar 2024 konnten Zuschauer per Fan-Voting für ihre Favoriten in der Film- und Serienlandschaft abstimmen. Dabei wurde auch der beste Actionstar des Jahres in Filmen gekürt.

Wer gewann als Film-Actionstar des Jahres? Statt altbekannten Namen des Genres wie Tom Cruise oder Keanu Reeves gewann Rachel Zegler, die Hauptdarstellerin von Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes, das Zuschauer-Voting.

Hier seht ihr einen Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“:

„Ich habe so lange geglaubt, dass ich nicht in diese Branche passe“

In dem Film spielte die 22-Jährige mit Lucy Gray Bard eine Teilnehmerin der 10. Hungerspiele, die als Distrikt-12-Tribut um ihr Leben kämpft.

Neben ihr waren folgende Schauspieler für den Action-Movie-Star-Award nominiert:

Tom Cruise (Mission: Impossible – Dead Reckoning)

Gal Gadot (Heart of Stone)

Brie Larson (The Marvels)

Jason Momoa (Aquaman and the Lost Kingdom)

Chris Pratt (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

Keanu Reeves (John Wick: Chapter 4)

In diesem YouTube-Video könnt ihr euch selbst die Dankesrede von Rachel Zegler anschauen:

In der darauf folgenden Dankesrede bedankte sich die Schauspielerin voller Freude beim Publikum und brachte ihre Leidenschaft fürs Filmemachen zum Ausdruck:

Ich liebe Filme, ich liebe es, sie zu machen, und ich bin ein Filmfan, und ich bin heute Abend von Filmfans umgeben, und von Filmfans, die gewählt haben, und ich bin so dankbar für jeden, der jemals eine Eintrittskarte gekauft und etwas gesehen hat, das so viele Menschen gemacht haben. Ich habe so lange geglaubt, dass ich nicht in diese Branche passe, aber heute Abend habt ihr mir das Gefühl gegeben, dass ich mich nicht ändern muss, um ausgewählt zu werden, und ich bin euch so dankbar.

Anschließend dankte sie noch mehreren Beteiligten des Films, ihrer Familie sowie der Schriftstellerin der Buchvorlage.

Rachel Zegler war zudem noch für einen anderen Award des Abends nominiert, nämlich den des Weiblichen Filmstars des Jahres. Dieser ging aber an Margot Robbie für ihre Hauptrolle in Barbie.

