Milliardär stellt sich 2 riesige Transformers vors Haus – Macht die Nachbarn wahnsinnig

In den USA hat sich ein Milliardär zwei Statuen der Transfomers vor sein Reihenhaus gestellt. Seit Januar 2021 bewachen Optimus Prime und Bumblebee das Haus von Dr. Newton Howard. Die Nachbarn finden das gar nicht lustig, aber der Milliardär droht, vor Gericht zu ziehen, sollte man ihm die Erlaubnis verweigern, die Statuen auszustellen.

Was sind das für Statuen? Es handelt sich bei den Statuen um Metall-Nachbildungen von Optimus Prime und Bumblebee. Sie wiegen 1.814 Kilogramm. Die Statuen wurden aus wiederverwerteten Motorrad- und Autoteilen von einem unbekannten Künstler gefertigt.

Die zwei Transformers wurden im Januar 2021 aufgestellt, sie ersetzten zwei Gewächs-Kästen, die dort früher standen. Im Haus befinden sich weitere Roboter-Statuen.

Wer macht sowas? Dr. Newton Howard ist ein Professor für Neurochirurgen an der Georgetown University in Washington, DC. Er forscht unter anderem an Heilmitteln gegen Parkinson und Alzheimer und hat durch Patente und Investitionen Milliarden an US-Dollars verdient.

Milliardär sagt: Er sein ein Mann der Transformation, sein Haus ein Ort der Transformation

Warum macht er das? Howard sagt, seine Arbeit mit künstlicher Intelligenz und prosthetischer Technik hat ihn dazu inspiriert, die beiden Transformers vor sein Haus zu stellen. Er sei ein Mann der Transformation. Die Statuen sagten: Transformier’ dich, deine Umwelt, die Community.

In einem Interview erklärte er:

Sie repräsentieren die Koalition von Menschen und Maschinen, die in Harmonie zusammenarbeiten, aber in verschiedenen Entitäten. Wir stellen robotische und prosthetische Arme und all diese Dinge her, um Schaden zu kompensieren. Das macht uns nicht zu Robotern.

Also kurz gesagt: Er macht das, weil er es kann.

Nachbarn laufen Sturm – Sagen, die Statuen ziehen die falschen Leute an

Was ist das Problem? Einige Nachbarn schätzen überhaupt nicht, dass in ihrem edlen Stadtteil von Washington gigantische Repräsentanten der Popkultur zu sehen sind. Die Häuser sind hier jedes mehrere Millionen US-Dollars wert. Sie finden die Statuen offenbar trashig. Glauben, dass sie die Nachbarschaft verschandeln und den Grundstückspreis nach unten treiben. Sie halten das für eine Ego-Tour von Howard, die Statuen auf den Gehsteig zu stellen, der ja der ganzen Gemeinschaft gehöre.

Dazu kommt, dass sich vor den Robotern regelmäßig Leute versammeln, um sie zu fotografieren, etwa für Selfies auf Instagram.

Ein Sprecher einer dortigen Gruppe der Nachbarschaft sagt:

Wir haben Motorrad-Gangs, die auftauchen und die Straße blockieren, um Fotos zu machen. Wir haben Tour-Busse. Suchen Sie sich was aus, wir haben es. Wir können nicht auf unseren Bürgersteigen gehen. Leute brüllen und spucken auf uns, falls wir nicht anhalten, wenn sie ein Selfie nehmen wollen. „Störend“ ist noch ein nettes Wort, für das, was wir hier seit 27 Monaten erdulden müssen.

Gibt es auch wen, der die Statuen mag? Ja, tatsächlich. Die Studenten der Uni stehen offenbar auf Bumblebee und Optimus Prime. Ein Sprecher des Komitees sagt, man müsse eingestehen, nicht alle Nachbarn finden die Statuen so störend.

Alle Studenten der Universität, die auf der anderen Straße leben, halten die Transformers für „von öffentlicher Wichtigkeit“.

Statuen sind moderne Kunst, durften bleiben – Jetzt geht’s aber vor Gericht

Wie ist der Stand? Howard sagt: Die Statuen würden mittlerweile von immer mehr Leuten akzeptiert und er arbeite daran, 16 weitere Transformers-Skulpturen in der Stadt aufzustellen.

Er hatte sich offenbar mithilfe einer Beraterfirma 2022 zwischenzeitlich durchgesetzt. Die Berater argumentierten: Die Statuen seien moderne Kunst, die das Konzept der “Transformation” symbolisierten.

Das “Board” der Nachbarschaft hatte die Statuen unter der Bedingung erlaubt, dass sich der Milliardär alle 6 Monate die Genehmigung neu holt.

Vor kurzem, im April 2023, hat das Board aber die Genehmigung nicht erteilt. Howard hat daraufhin angekündigt, vor Gericht zu ziehen. Er habe nicht mal gewusst, dass überhaupt eine Abstimmung stattgefunden habe. Die Statuen seien Teil seines Rechts auf freie Meinungsäußerung. Außerdem würden sie der Umwelt helfen, denn sie bestehen ja aus Recycling-Material.

