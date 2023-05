7 Tools und Programme, die ihr auf jedem Gaming-PC unbedingt löschen solltet

Was ist das für Software? Silverlight ist wie Java und Flash ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Silverlight funktionierte ähnlich wie Flash und spielte Medien im Browser ab. Heute wird die Software kaum noch genutzt und moderne Browser unterstützten Silverlight ohnehin nicht mehr. Microsoft beendete den Support für die Software im Oktober 2021 (via microsoft.com ).

Spätestens 2017 war dann das Vertrauen zerstört, als der CCleaner mit einer Version wochenlang Schadsoftware an Millionen Nutzer verteilte (via sueddeutsche.de ). Seitdem raten viele Personen von der Software ab und empfehlen sichere Alternativen.

Was ist das für Software? Die kleine Software galt lange als beliebtes Tool zum Aufräumen des PCs. Nach der Übernahme durch Hersteller Avast gab es jede Menge Kritik an Datensammelei und Sicherheitsproblemen.

Auf einem Gaming-PC könnt ihr jede Menge verschiedene Programme installieren. Und hier kann man durchaus die Übersicht verlieren, was man mit der Zeit alles installiert. Von einigen Programmen solltet ihr euch trennen, weil diese entweder veraltet oder in ihrem Nutzen umstritten sind.

Insert

You are going to send email to