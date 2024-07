The Boys: Die 10 stärksten „Superhelden“ im Power-Ranking

In der Amazon-Serie The Boys haben die Superhelden, genannt Supes, als Parodie bekannter Helden natürlich auch viele verschiedene Kräfte. Die 10 stärksten davon listen wir in unserem Ranking auf.

Nach welchen Kriterien wurde das Ranking erstellt? Diese Liste basiert nur auf der TV-Serie, nicht auf den Comics. Das Ranking berücksichtigt die gezeigten Fähigkeiten und die gezeigten Kämpfe.

Die Liste berücksichtigt nur die Serie The Boys. Charaktere aus Diabolical und Gen V werden ausgeklammert. Auch tote Helden werden berücksichtigt. Charaktere, die nur zeitweise Kräfte hatten, werden von der Liste ausgeklammert.

Achtung Spoiler: Die folgende Liste bespricht Ereignisse aus den vier Staffeln The Boys.

Platz 10: Victoria Neuman

Fähigkeiten:

Blutmanipulation

Übermenschliche Stärke

Übermenschliche Ausdauer

Übermenschliches Gehör

Leichte Regeneration

Neben den klassischen Vorteilen, ein Supe zu sein, besitzt Victoria die Fähigkeit, Blut zu manipulieren. Am eindrucksvollsten präsentierte sie das, als sie in einem vollen Gerichtsaal alle Menschen durch explodierende Köpfe getötet hat. Trotz dieser Fähigkeit ist sie nicht kampferprobt und kann trotz besserer Ausdauer durch physische Gewalt besiegt werden.

Platz 9: Starlight

Fähigkeiten:

Absorption von Elektrizität

Fliegen

Übermenschliche Stärke

Übermenschliche Ausdauer

Übermenschliche Reflexe

Übermenschliches Gehör

Regeneration

Annie Januar, genannt Starlight, kann Elektrizität in ihrer Umgebung aufsaugen und die zu ihrem Vorteil nutzen. Beispielsweise kann sie damit auch Energie schießen oder den Gegner blenden. So schaffte sie es auch, Soldier Boy kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Sie hat großes Potenzial, doch im Vergleich zu den anderen Supes hat sie nicht viel Erfahrung und sie braucht eine Energiequelle in der Nähe.

Platz 8: A-Train

Fähigkeiten:

Übermenschliche Geschwindigkeit

Übermenschliche Reflexe

Übermenschliche Ausdauer

Übermenschliche Agilität

A-Train ist quasi der Flash. Er ist der schnellste Mensch der Welt und seine Stärke ist höher als die vieler anderer Supes, was man im Vergleich zu Kimiko oder Starlight sieht. Durch die Erfahrung mit seinen Fähigkeiten kennt er diese gut genug. Trotz seiner Stärke kann er aber auch durch Supes wie Kimiko größeren Schaden erleiden.