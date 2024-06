Neues MMO startet kostenlose Demo auf Steam, bietet eine größere Welt als Red Dead Redemption 2, aber hat Autos

Was bietet die Demo? Die kostenlose Demo, die ihr aktuell auf Steam herunterladen könnt, verspricht euch, schon jetzt einen ausführlichen Blick auf das MMO werfen zu können. Verfügbar ist die Demo bis zum 17. Juni 2024. Bis dahin seid ihr zeitlich aber nicht eingeschränkt. Ihr könnt das Spiel also so lange testen, wie ihr Lust habt.

Neues MMO verspricht ein besonderes Konzept und echte MMORPG-Elemente, zeigt in knapp 30 Sekunden, was ihr erwarten könnt

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Um welches Spiel geht es hier? Test Drive Unlimited Solar Crown heißt das kommende MMO auf Steam, bei welchem vor allem Rennspiel-Fans auf ihre Kosten kommen sollten. Seit 2016 befindet sich das Spiel bei KT Racing in der Entwicklung. Am 12. September 2024 soll das Spiel jetzt aber offiziell auf Steam, der PS5 und Xbox unter Nacon erscheinen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to