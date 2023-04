Tech-YouTuber zeigt, wie ihr jeden Gaming-PC ruinieren werdet – Und wie ihr es ganz einfach verhindern könnt

Was ist das Problem? Grafikkarten werden in Gaming-Systemen über den PCIe-Anschluss mit dem Mainboard verbunden. Bei kleinen Grafikkarten ist das meistens völlig ausreichend, um die Grafikkarte zu stabilisieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der YouTuber KrisFix ist Elektronik- und Reparaturtechniker. In seinem neusten Video bekam er eine RTX 4090. Die Grafikkarte zeigte starke Artefakte und in unregelmäßigen Abständen einen schwarzen Bildschirm.

Insert

You are going to send email to