Warum stürzen sich gerade tausende Personen auf einen winzigen Computer für unter 30 Euro?

Die Firma hinter dem Raspberry Pi startete mit einem riesigen Erfolg an der Börse. Tausende Anleger wollten unbedingt die neuen Aktien haben. Doch warum ist so ein winziger Rechner für rund 30 Euro so beliebt?

Wann war der Börsengang? Am 10. Juni 2024 ging Raspberry Pi an die Börse. 2012 wurde die Firma als kommerzielle Gesellschaft von der Raspberry Pi Foundation gegründet.

Der Börsengang war ein riesiger Erfolg: Die Aktien von Raspberry Pi stiegen im frühen Handel um bis zu 40 %, bevor die Aktien gegen 12 Uhr mit 3,85 englischen Pfund (rund 5 Euro) leicht zurückgingen und immer noch etwa 38 % über dem Börsenpreis lagen. Der Börsengang (IPO) bewertete das Startup mit fast 542 Millionen Pfund (650 Millionen Euro). Davon berichten die Kollegen von CNN.com.

Raspberry Pi hat eine große Fan-Gemeinde, vor allem der günstige Preis machte ihn zum Hit

Was macht den Raspberry Pi so beliebt? Der Raspberry Pi ist nicht viel größer als eine Kreditkarte und ist ein Einplatinencomputer. Theoretisch braucht ihr nicht mehr als eine SD-Karte mit Betriebssystem und schon könnt ihr den Mini-PC verwenden. Heute wird der Mini-Computer in etlichen Systemen eingesetzt:

Von Bildschirmen, über Steuersysteme für die Stromversorgung bis zu intelligenten Lautsprechern und Robotern wird die Platine fast überall genutzt. Hinzu kommt, dass der kleine Computer eine riesige Fan-Gemeinde und Community besitzt und für tausende DIY-Projekte gekauft wird.

Als weiterer Vorteil kommt der günstige Preis hinzu: Lange kostete der Raspberry Pi nicht mehr als 50 Euro und Einsteigerplatinen bekommt ihr teilweise bereits für rund 30 Euro. Doch seit dem Rasperry Pi 5 gehen auch bei dem Einplatinensystem die Preise deutlich nach oben.

Wie geht es mit dem Raspberry Pi weiter? Die Firma hinter dem Rasperry Pi plant, das eingenommene Geld in die Entwicklung seiner Produkte und den Ausbau seiner Bildungsaktivitäten zu investieren.

Das letzte Modell, der Raspberry Pi 5, erschien im Oktober 2023 im Handel. Es ist daher unwahrscheinlich, dass so schnell ein Nachfolger erscheinen wird. Das aktuelle Modell kostet in der Version mit 8 GB rund 70 Euro und das ist für einen Raspberry Pi nicht gerade wenig.

Und einige kritisieren schon länger, dass die Firma, die vor allem durch die Community groß geworden ist, die Community aber nicht mehr ernst genug nimmt und lieber an Großkunden und deren Geld interessiert ist. Von den günstigen Modellen vor 4 oder 5 Jahren ist man mittlerweile weit entfernt. Und damals hatte man mit niedrigen Preisen geworben, weil man sich mit dem Raspberry vor allem an Schulen und Einrichtungen richtete.

