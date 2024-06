Nachdem Twitch-Streamer NoWay letztes Jahr überfallen wurde, müssen die Täter nun ins Gefängnis

Im September 2023 wurde der Twitch-Streamer NoWay während seines Aufenthalts in Frankreich überfallen. Die Täter wurden später identifiziert und mittlerweile verurteilt.

Was ist NoWay damals passiert? Im September 2023 befand sich der Twitch-Streamer NoWay in Frankreich, um gemeinsam mit Tolkin die Finals der LEC zu casten.

NoWay wurde nach dem Abendessen außerhalb seines Hotels von zwei Männern zunächst mit einer Pistole, die sich später als Fake herausstellte, bedroht und dann mit einem Küchenmesser überfallen. Das Ziel der beiden Täter war offenbar seine Rolex, die er ihnen schließlich überließ, um weiteren Schaden abzuwenden.

Die beiden Täter wurden einige Monate nach der Tat identifiziert und mittlerweile auch verurteilt.

Die Täter erwartet eine Gefängnisstrafe

Welche Strafe erwartet die Täter? NoWay berichtete in seinem Stream auf Twitch am 29. Mai, dass die Täter tatsächlich gefasst wurden. Das sei jedoch nicht alles, denn sie sollen auch verurteilt worden sein.

Beide sollen jeweils eine 2-jährige Gefängnisstrafe erhalten haben, plus ein Jahr auf Bewährung. Zusätzlich heißt es, dass die Täter 20.000 Euro für die Uhr und als Schmerzensgeld zahlen müssen. Beide Täter wurden laut NoWay wegen Körperverletzung und bewaffnetem schweren Raubüberfall verurteilt.

Auf Nachfrage in seinem Chat, ob er denkt, dass er überhaupt etwas von dem Geld sehen wird, antwortet er mit einem klaren „Ja“. Er berichtet, dass die Regelungen in Frankreich anders als in Deutschland seien und Straftäter in einen Fonds einzahlen müssten, der in solchen Fällen an den Kläger ausgezahlt wird. Er berichtet auch, dass er bereits monatliche Zahlungen aus diesem Fall erhalte.

Reaktionen aus der Community: In einem Post auf Reddit wird die Verurteilung der Täter von den Nutzern diskutiert. Viele scheinen sich für den Streamer zu freuen, dass die Täter gefasst wurden.

Einige Nutzer schreiben:

Sorieen schreibt auf Reddit: Ach, das freut mich für ihn. Das hat ihn damals ja schon ziemlich mitgenommen, der Mist. Nur Liebe für Noway, einer der wenigen auf dem Boden gebliebenen (größeren) Streamern.

clouder300 kommentiert auf Reddit: Nice. Die Französische Polizei hat abgeliefert.

NoWay ist einer der bekanntesten Streamer in Deutschland, insbesondere in der Kategorie League of Legends. Er genießt große Beliebtheit bei seinen Zuschauern und Kollegen. Sollte euch NoWay noch nicht so bekannt vorkommen, erfahrt ihr hier mehr zu seiner Person: NoWay4u ist der größte deutsche LoL-Streamer – Wie wurde er das?