Prügelspiel Street Fighter 6 lässt euch eigene Charaktere erstellen – Fans bauen völlig irre Kämpfer

Die Beta von Street Fighter 6 ist gestartet und ermöglicht es den Fans, ihre eigenen Kämpfer zu erstellen. Doch es stellte sich schnell heraus, dass der Charakter-Creator den Spielern viel mehr Freiheit bietet, als sie erwartet hatten.

Das ist Street Fighter 6: Das neueste Spiel der beliebten Beat-‚em-Up-Reihe Street Fighter mischt das Gameplay mit neuen Modi und einer Open-World auf. So werden sich die Spieler zum Beispiel mit ihrem selbst erstellten Charakter durch eine Stadt bewegen und sich an die Spitze der Straßenkämpfer prügeln oder die Story spielen können.

Der erste Beta-Test startete am Freitag, den 7. Oktober, und läuft noch bis Montag, den 10. Oktober. Die Fans der Reihe können am Wochenende also viele Features des kommenden Prügelspiels ausprobieren. Einer davon ist der Charakter-Editor und dieser sorgt gerade in Teilen der Gaming-Community für viel Belustigung (Headerbild von @ViewtifulJimm).

Gameplay zu Street Fighter 6 könnt ihr euch hier anschauen:

„Mir hat niemand gesagt, dass Street Fighter 6 ein Horror-Spiel ist“

Das machen die Spieler: Der Entwickler von Street Fighter 6, Capcom, hat in der Vergangenheit schon häufig Spiele mit eigenem Charakter-Editor veröffentlicht. Das bekannteste Beispiel wird Monster Hunter: World sein, das sich ausgezeichnet verkauft hat.

Doch keiner war so detailliert und vielseitig wie der Creator von Street Fighter 6. Schon wenige Stunden nach dem Start der Beta kursierten im Internet die ersten Bilder von völlig irre aussehenden Charakteren.

Der Editor bietet zahllose Einstellungsmöglichkeiten, die ins Absurde gehen. Es gibt die üblichen Anpassungen, die ihr in vielen anderen Spielen findet wie Gesichtszüge, Körpergröße, Frisuren, etc.

Der Knackpunkt an dem Creator ist allerdings, dass all diese Anpassungen völlig unabhängig voneinander skaliert werden. Das heißt, dass man zum Beispiel einen extrem großen Kopf auf einen kleinen Körper packen kann oder der Charakter sehr muskulöse Beine bei einem dünnen Oberkörper haben kann. Die Proportionen müssen nicht eingehalten werden.

Hier sind einige Beispiele der Kreationen:

In reddit und auf Social Media scherzen die Spieler, dass diese Charaktere glatt aus einem Horror-Spiel stammen könnten.

„Das ist mehr Saints Row als das letzte Saints Row“ – @Cheeky_Freeky

„Kann ich einen Charakter bauen, der aussieht wie Crash Bandicoot?“ – @ItsNotakin

„Ich kanns nicht fassen, dass sie es geschafft haben, einen Charakter-Creator zu erstellen, der chaotischer ist als Ark Survival Evolved.“ – @VictoryVictini4

Alles in allem haben die Spieler definitiv Spaß an dem ersten Feature von Street Fighter 6, das sie in der Beta ausprobieren können. Bis zum Ende des Tests am Montag werden wir daher sicher noch mehr solcher Kreationen im Internet auffinden.

Seid ihr bei der Beta von SF6 dabei? Wie findet ihr die neuen Features des Spiels? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare.

Bei Elden Ring gab es zum Release übrigens eine ähnliche Situation:

