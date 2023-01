Neues Mittelalter-Spiel verspricht epische Schlachten mit 100 Spielern – Warlander startet heute kostenlos auf Steam

„Warlander“ ist ein neues Free2Play-MMO mit mittelalterlichem Setting auf Steam, in dem Spieler gegeneinander in epischen Schlachten antreten. Das Spiel wird ab heute Abend verfügbar sein und ihr könnt es kostenlos zocken.

Was ist Warlander für ein Spiel? Mit Warlander kommt ein MOBA, das euch als Krieger in ein mittelalterliches Setting wirft. Ihr kämpft in der Third-Person-Perpektive in gewaltigen Online-Schlachten gegen feindliche Spieler, bei denen bis zu 100 Personen gleichzeitig teilnehmen können.

Das Spiel gab es im Dezember 2022 in der Closed Beta auf Steam. Heute, am 24. Januar 2023, feiert das Action-MMO seinen vollständigen Release auf der Plattform.

Startet Angriffe oder verteidigt eure Festung gegen gegnerische Armeen

Wie sieht das Gameplay in Warlander aus? Das Game legt den Schwerpunkt auf actionreiche PvP-Kämpfe, in denen ganze Spieler-Armeen gegeneinander antreten.

In Warlander gibt es zwei verschiedene Modi: So könnt ihr etwa im Eroberungsmodus in 2 Teams die gegnerische Festung erklimmen, um deren Herz im Inneren zu zerstören oder im 5-Armeen-Modus eure Gegner niedermachen und versuchen, als letzte Streitmacht übrigzubleiben.

Um euch den Sieg zu holen, müsst ihr vor allem taktisch in eurem Team agieren, um eure eigene Burg vor den Gegnern zu verteidigen und gleichzeitig erfolgreiche Angriffe durchzuführen.

Euch stehen drei unterschiedliche Klassen mit verschiedenen Kampfstilen zur Verfügung:

Krieger: Nahkämpfer

Magier: Fernkämpfer

Kleriker: Heiler

Die Klassen könnt ihr mit unterschiedlichen Loadouts ausrüsten und an euren Spielstil anpassen. Mächtige Loadouts können dann nicht direkt zum Match-Start gerufen werden – ihr müsst euch Tapferkeitspunkte erspielen, um eure stärkeren Klassen rufen zu können.

Mit der Zeit sammelt ihr immer mehr Ausrüstung und Fertigkeiten für die Klassen, die ihr spielt. Euer Arsenal und eure Möglichkeiten beim Klassenbau werden damit Match für Match verbessert.

Daneben verfügen die Armeen über Kampfroboter und Belagerungswaffen, um die feindlichen Festungen bezwingen zu können.

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Action-MMO für euch das richtige ist: MeinMMO-Redakteur Maik Schneider bekam auf der gamescom bereits erste Einblicke vom Gameplay und stellte den Spieltitel kurz vor.

Wann erscheint Warlander? Heute, am 24. Januar 2023, wird das Game auf Steam erscheinen. Ab 17:00 Uhr könnt ihr das MMO zocken.

Wie viel kostet Warlander? Das Spiel wird Free2Play sein und ihr könnt das Action-MMO kostenlos spielen.

