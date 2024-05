Steam-Spiel macht euch zum Enten-Detektiv – hat 97 % positive Bewertungen

In Duck Detective müsst ihr einen knallharten Fall lösen. Jemand klaut das Frühstück – und nur ein echter Entendetektiv kann den Täter überführen.

Auf Steam finden sich immer wieder kleine Perlen, die ein wenig unter dem Radar laufen. Spiele, die auf den ersten Blick sonderbar aussehen und dann doch viel interessanter sind, als man zuerst denkt.

Eines dieser Spiele ist Duck Detective: The Secret Salami.

Duck Detective: The Secret Salami – Trailer zum Detektiv-Spiel mit jeder Menge Quack

Worum geht es in dem Spiel? Ihr seid der namensgebende Duck Detective und werdet immer dann gerufen, wenn es einen ungeklärten Fall gibt. Wie es sich für einen waschechten Klischee-Detektiv gehört, lebt der Duck Detective natürlich geschieden und ist jeden Abend etwas zu sehr betrunken.

Dennoch kommt ihr immer dann zum Einsatz, wenn ein großes Mysterium zu lösen ist – etwa, wie es sein kann, dass jemand das Mittagessen aus einem Büro stiehlt.

Obwohl die Grafik ziemlich niedlich ist, nehmen die Charaktere der Handlung den Vorfall ziemlich ernst.

So sieht das Gameplay aus: Während des Spiels erforscht ihr mehrere Büros und unterhaltet euch mit den Angestellten, die von dem mysteriösen Vorfall betroffen sind (natürlich sind das auch alles Tiere). Stück für Stück sammelt ihr neue Informationen, um die verschiedenen Vorfälle und Beziehungen der Charaktere untereinander zu rekonstruieren.

Dabei müsst ihr immer mal wieder einen Blick in eure Notizen werfen und entsprechende Schlüsselwörter in die Leerstellen füllen, um letztlich die richtigen Rückschlüsse („De-Duck-tions“) zu ziehen und hoffentlich am Ende den Täter überführen zu können.

Wie fallen die Bewertungen aus? Bisher ist Duck Detective: The Secret Salami extrem positiv bewertet. 97 % der Bewertungen sind positiv, allerdings sind das bisher auch lediglich 200 Reviews – das Spiel ist eben noch recht neu (Stand: 24.05.2024, 11:30 Uhr). Vor allem die Synchronstimmen werden gelobt, aber auch der allgemeine Charme des Spiels.

Was kostet das Spiel? Duck Detective kostet auf Steam aktuell unter 9 Euro und hat eine Spielzeit von ungefähr 2-3 Stunden – je nachdem, wie schnell und effizient ihr vorgeht. Es ist also das perfekte Spiel, um es an einem Abend gemütlich wegzusnacken – genau wie eine gestohlene Salami.

Wer einen durchaus spannenden Detektiv-Fall lösen will und vor allem den Nutzen einer Quack-Taste im Dauerfeuer ausprobieren will, der kann mit dem Spiel nur wenig falsch machen.