Der Regisseur von Starship Troopers führte für eine berühmt-berüchtigte Szene nackt Regie

Die Vita von Paul Verhoeven ist voll mit Filmen, in denen Gewalt und/oder Sex wichtige Rollen einnehmen. In Starship Troopers wollte sich eine Schauspielerin jedoch nur unter einer Bedingung ausziehen.

Um welche Szene aus Starship Troopers geht es? In dem satirischen SciFi-Film von 1997 gibt es einen Dialog-Abschnitt, in dem sich einige Soldatinnen und Soldaten der mobilen Infanterie unter der Dusche über den Krieg und ihre Karriere beim Militär unterhalten.

Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven hat in seiner Vita einige Filme stehen, in denen Sex und/oder Gewalt wichtige Rollen einnehmen. Denkt nur an Flesh and Blood (von 1985), Basic Instinct (1992), Showgirls (1995) oder zuletzt Benedetta (2021).

In einem Interview mit Empire erklärte Verhoeven, dass auch hinter der Dusch-Szene aus Starship Troopers mehr steckt, als einfach nur nackte Körper zu zeigen.

Das hatte ich auch in RoboCop gemacht, aber niemand schien es dort bemerkt zu haben. Wenn man sich die Szene anschaut, als er immer noch ein Mensch ist und in die Umkleidekabine der Polizei geht, dort sieht man eine Frau, die oben ohne ist. Das scheint niemandem aufzufallen. Ich dachte: ‘In RoboCop hat es niemand bemerkt, also werde ich in Starship Troopers dafür sorgen, dass sie es tun.’ Die Idee, die ich ausdrücken wollte, war, dass diese sogenannten fortschrittlichen Menschen keine Libido besitzen. Hier reden sie über den Krieg und ihre Karrieren und schauen sich dabei überhaupt nicht an! Das hat sich im Laufe der Zeit verfeinert, weil sie Faschisten sind. Paul Verhoeven via Empire

Auch diese Szene soll also in der überzeichneten Form, für die Starship Troopers bekannt ist, andeuten, zu welchen unmenschlichen Verhaltensweisen ein totalitärer Militärstaat und Faschismus führen können.

Die indoktrinierten Frontsoldaten betrachten sich trotz einiger derber Späße nicht als Mann und Frau, sondern als asexuelle Kameraden, die nur noch einer höheren Sache dienen.

Dass das nur zum Teil stimmt, belegen Johnny Rico (gespielt von Casper Van Dien) und Dizzy Lores (Dina Meyer) etwas später mit ihrer kurzen Affäre.

Es ist ein hässlicher Planet … ein Bug-Planet!

Ein Regisseur zieht blank

Was war das Besondere beim Dreh? Eine Schauspielerin, die für diese Szene nackt vor die Kamera treten sollte, weigerte sich und stellte eine Bedingung für den Nackt-Take. Paul Verhoeven erinnert sich:

Eine Schauspielerin des Casts sagte, sie würden sich nur ausziehen, wenn wir es auch täten. Nun, mein Kameramann wurde in einer FKK-Kolonie geboren, und ich habe kein Problem damit, mich auszuziehen, also taten wir es. Es ist seltsam, aber natürlich regen sich die Amerikaner über Nacktheit mehr auf als über extreme Gewalt. Darüber bin ich immer wieder erstaunt. Ich meine, ich habe in amerikanischen Filmen noch keine Sexszenen gesehen, die nicht völlig langweilig sind. Eine nackte Brust ist schwieriger durch die Zensur zu bekommen als ein von Kugeln durchlöcherter Körper. Paul Verhoeven via Empire

Heute Kult, damals missverstanden: Als Starship Troopers seinerzeit erschien, hagelte es viel Kritik. Zum einen aufgrund der drastischen Gewaltdarstellung.

Zum anderen, weil der Film durch die Art der Inszenierung und den klaren Unterschieden zu Heinleins gleichnamigen Roman von 1959 als pro-militaristisch und pro-faschistisch eingestuft wurde. Starship Troopers landete auf dem Index und blieb dort bis zum August 2017.

Im Laufe der Jahre hat sich die Bewertung des Films jedoch geändert. Heute wird er vor allem als satirische Dystopie wahrgenommen, ähnlich wie RoboCop aus dem Jahr 1987.

Wie bewertet ihr Starship Troopers rückblickend? Verratet es uns in den Kommentaren! Dank des enormen Erfolgs eines Online-Shooters profitierte der Film übrigens vor wenigen Monaten erst von einer neu entflammten Beliebtheitswelle: Wegen des Steam-Hits Helldivers 2 erlebt ein 27 Jahre alter SF-Film plötzlich wieder einen Hype