Star Citizen hat jetzt 1.100 Angestellte – Nimmt immer mehr Geld ein, gibt immer mehr Geld aus

Der Entwickler Cloud Imperium Games hat mittlerweile mehr als 1.100 Angestellte, die an Star Citizen und Squadron 42 arbeiten. Das geht aus einem neuen Finanzbericht für das Jahr 2022 und einigen Angaben zu 2023 hervor. Zwar gab’s im Finanzjahr 2022 Rekordeinnahmen, den standen aber auch Rekordausgaben gegenüber.

Wie haben sich die Mitarbeiterzahlen von CIG entwickelt?

2012 begann CIG mit 13 Mitarbeitern, 2018 war man auf 521 angewachsen, zum Ende des Jahres 2022 stand man bei 860 Mitarbeitern.

2023 ist die Zahl noch mal nach oben geschnellt, weil man die Firma „Turbulent“ im Juli 2023 gekauft hat, ein kanadisches IT-Studio.

Dadurch ist die Firma CIG mittlerweile auf über 1.100 weltweite Angestellte angewachsen.

Wie haben sich die Finanzen entwickelt? Das Einkommen von CIG hat 2022 noch mal einen deutlichen Sprung nach oben gemacht: Von 100,8 Millionen $ im Jahr 2022 ging es auf 130,7 Millionen $ hoch. Ein Plus von dreißig Prozent.

Aber auch die Kosten sind um 29 % gestiegen: Fast die Hälfte wurden für Gehälter und damit zusammenhängende Kosten ausgegeben.

Letztlich gehen die gewaltigen Einnahmen also genauso schnell raus, wie sie hereinkommen. Viel Geld ging in das „Flaggschiff“-Studio in Manchester, England, und in eine neue Anlage in Frankfurt, Deutschland.

Die Einnahmen Die Zahl der Angestellten Die Ausgaben

Das sagen die Entwickler: Im Finanzbericht steht, dass man 2023 große Fortschritte erzielt hat – trotz der hohen Kosten, die Squadron 42 verursacht. In den ersten drei Quartalen von 2023 habe man Squadron 42 nun „Featured Complete“ hinbekommen, was ein sehr wichtiger Schritt war.

Das Jahr 2023 sei „nicht günstig gewesen“, aber man habe tolle Einnahmen gehabt und konnte sich auf die Ziele konzentrieren, der „Vision näherzukommen“, eine Gaming-Erfahrung zu liefern, die einzigartig im Universum ist, mit einer wahrhaft epischen Größe und Qualität.

