Japan gilt als eine der fortschrittlichsten Nationen. Doch bei einer Umfrage schneidet vor allem Technik überraschend schlecht ab.

Japan gehört zu den fortschrittlichsten und innovativsten Ländern der Welt. Je nach Ranking belegt Japan immer einen der 10 besten Plätze. 2019 lag man mit dem 9. Platz knapp vor Frankreich und direkt hinter den USA (via bdae.com).

Aus dieser technologischen Sicht mag es deswegen überraschend sein, dass bei einer Umfrage unter japanischen Studenten vor allem bestimmte Tastenkombinationen sehr schlecht abschneiden. Zumindest erklärten bei einer Umfrage viele Studenten, dass sie nicht wissen, wofür Strg + C gut ist.

Etwa 40 % der Befragten wissen nicht, wofür Strg + C verwendet wird

Woher kommen die Auswertungen? Menter, ein Unternehmen von White Inc. Japan, führte eine Umfrage in Japan durch, um herauszufinden, wie vertraut die Studenten in dem Land mit einigen der beliebtesten Tastaturkürzel sind.

Insgesamt befragte man eine Gruppe aus 519 Studenten, von denen wiederum 5,8 % angaben, weder einen Laptop noch einen Desktop-Computer zu besitzen. Das berichten unsere Kollegen von Techspot.com. Diese Umfrage repräsentiert deswegen nicht unbedingt die gesamte japanische Bevölkerung, die immerhin mehr als 125 Millionen Personen zählt.

Wie schnitten die Kürzel ab? Dabei schnitten vor allem die beliebtesten Kombinationen überraschend schlecht ab:

Bei der Tastenkombination Strg + C wussten nur 62,6 %, dass sie zum Kopieren von Daten verwendet wird.

Nur 59,2 % der Studenten wussten, dass Strg + V zum Einfügen der kopierten Daten verwendet wird.

Noch schlechter schnitt Strg + Z ab: Nur 30,6 % der Teilnehmer gaben an, diese Kombination zu kennen und bewusst zu verwenden.

Wie schneiden andere Kürzel ab? Nicht viel besser. Strg + X (Ausschneiden), Strg + S (Speichern), Strg + A (Alles markieren) und Strg + P (Drucken) waren jeweils rund 27 % der Befragten bekannt.

Welche Gründe es für das schlechte Abschneiden der Kürzel gibt, ist nicht bekannt. Laut Statistiken nimmt der PC-Markt in Japan aber seit einigen Jahren ab und immer mehr Personen sind auf dem Handy unterwegs (via similarweb.com). Und auf dem Handy oder Tablet nutzt man diese Tastenkombinationen so gut wie nicht.

