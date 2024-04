Kauft euch jetzt eine SSD für den PC, eure Switch oder zum Mitnehmen und sichert euch bis zu 50€ Cashback

Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt nicht nur Speichermedien wie eine SSD oder SD-Karte im Angebot, ihr könnt euch zudem auch Cashback sichern!

Alle Infos zur Aktion: Die Aktion ist an sich ganz simpel. Ihr sucht euch einfach eines der angebotenen Produkte von der Übersichtsseite aus, kauft es bei MediaMarkt oder Saturn, registriert euren Kauf auf der Aktionsseite und dann bekommt ihr euren Cashback in Form eines Gutscheins per Mail zugesendet.

Nochmal alle wichtigen Details auf einen Blick:

Aktionszeitraum: 25. März 2024 bis 21. April 2024

25. März 2024 bis 21. April 2024 Schritt 1: Aktionsprodukt aussuchen und bis zum 21. April bei MediaMarkt oder Saturn kaufen

Aktionsprodukt aussuchen und bis zum 21. April bei kaufen Schritt 2: Bestellung bis zum 30. April auf der Aktionsseite registrieren

Bestellung bis zum 30. April auf der Aktionsseite registrieren Schritt 3: Cashback-Gutschein per Mail erhalten

Jetzt SSD, SD-Karte und mehr mit Cashback sichern

Die US-amerikanische Firma Western Digital ist ein bekannter und beliebter Hersteller von Speichermedien aller Art und besonders im Bereich Gaming eine echte Marke. Mittlerweile gehört auch der Speicherkarten-Hersteller SanDisk zum Unternehmen.

Verpasst eurem PC oder eurer PS5 ein günstiges Speicher-Upgrade!

Bei der Cashback-Aktion von MediaMarkt wird jetzt eine breite Auswahl an Modellen günstiger angeboten. Egal, ob ihr eine blitzschnelle SSD für euren PC oder eure PS5 sucht, eine neue SD-Karte für eure Kamera oder Nintendo Switch oder ob es ein tragbares Modell zur Datensicherung sein soll, ihr werdet definitiv fündig.

Dabei werden verschiedene Speichergrößen berücksichtigt. Die praktische SanDisk Extreme Portable V2 gibt es etwa in zwei Ausführungen mit 2TB oder 4TB Speicherplatz. Ähnlich verhält es sich auch bei der WD_BLACK SN850P, die zusätzlich auch noch mit einer 1TB-Variante angeboten wird.

Auch an den Preisen hat MediaMarkt geschraubt. So ziemlich alle Aktionsprodukte sind nämlich zusätzlich im Angebot. Den größten Rabatt gibt es auf die SanDisk Elite Extreme PLUS mit 1TB Speicher. Hier spart ihr aktuell nämlich satte 71%!

Wenn ihr auf der Suche nach guten Angeboten und spannenden neuen Produkten seid, können wir euch unsere Deal-Übersicht empfehlen. Hier stellen wir jeden Tag Aktionen wie diese und aktuelle Schnäppchen ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!