Pünktlich zum Frühjahrsputz: Schnappt euch jetzt Staubsauger mit bis zu 60% Rabatt

Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt fünf verschiedene Staubsauger von Rowenta mit bis zu 60% Rabatt im Angebot. Perfekt für den Frühjahrsputz!

Der Frühling war 2024 bisher eher ein bisschen schüchtern. An Ostern hat er sich dann aber doch getraut und zumindest großen Teilen von Deutschland viel Sonne und endlich auch angenehme Temperaturen beschert. Der Beginn der warmen Monate ist für viele auch ein guter Anlass, um mal wieder ordentlich durchzuputzen. Passend dazu findet ihr bei MediaMarkt jetzt Staubsauger von Rowenta richtig günstig im Angebot.

Staubsauger mit bis zu 60% Rabatt

Die Traditionsmarke Rowenta steht schon seit über 100 Jahren für Haushaltsgeräte mit bester Qualität. Bei MediaMarkt findet jetzt der Rowenta Frühjahrsputz statt, bei dem fünf Staubsauger-Modelle des Herstellers im Angebot sind. Wir stellen sie euch einzeln vor.

Der Luxus-Sauger

Los geht’s mit dem absoluten Premium-Modell der Aktion, dem Rowenta RH98C0 X-Force Flex 12.60 Aqua. Dieser akkubetriebene Stielsauger ist quasi die eierlegende Wollmilchsau des Großreinemachens. Er saugt, er wischt, der Akku hält ewig und mit den verschiedenen Aufsätzen kommt ihr wirklich in jeden Winkel eurer Wohnung. Das Gerät kostet regulär 859,99€, aktuell gibt es aber satte 59% Rabatt und so sind es nur noch günstige 349€.

Mit dem RH98C0 X-Force Flex 12.60 reinigt ihr wirklich alles.

Der günstige Allrounder

Der günstigste Vertreter bei der Aktion ist der RO4B36 Compact Power XXL Parkett. Der Staubsauger ist kabelbetrieben, kann dafür aber auch ordentlich Saugkraft bieten. Einen Filter braucht ihr hier nicht, Staub und Fussel landen in einer einfach zu leerenden Auffangschale. Aktuell spart ihr 49% im Vergleich zur UVP in Höhe von 219,99€.

Der stark rabattierte Staubsauger

Den größten Rabatt bekommt ihr beim Kauf des RH8155WA Powerline Extreme Cyclonic. Der Stielsauger ist besonders praktisch für kleine Wohnräume, da er verstaut nur wenig Platz einnimmt. Die Saugkraft ist dennoch mehr als ordentlich und es liegen mehrere Aufsätze bei. Starke 60% Rabatt im Vergleich zur UVP (299,99€) könnt ihr aktuell einsacken.

Der Haustierfreund

Haustierbesitzer werden mit dem RH99F1 X-Force Flex 15.60 Animal glücklich. Der ist nämlich speziell konstruiert, um Tierhaare von allen Untergründen einzusammeln und so besonders für Allergiker empfehlenswert. Dank Akku braucht ihr kein Stromkabel und kommt in jede noch so kleine Ecke. Zurzeit kostet das Modell nur 469€. Im Vergleich zur UVP, die bei 1049,99€ liegt, spart ihr so 55%.

Mit dem Sauger entgeht euch kein Haar.

Die Preis-Leistungs-Alternative für Allergiker

Zu guter Letzt ist noch der RO7793 Silence Force Allergy+ Home & Car Teil der Frühjahrsputz-Aktion. Der kraftvolle Sauger muss mit einem Kabel betrieben werden und verfügt über eine besonders starke Saugkraft. So reinigt ihr eure Wohnung und euer Auto besonders effektiv und sagt Heuschnupfen und Co. den Kampf an.

