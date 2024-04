Dieser Gaming-Laptop ist nun übertrieben günstig! RTX-Grafik, DDR5-RAM & mächtige Intel-CPU für 300€ weniger

Ihr wollt günstig mobil zocken und keine Abstriche machen? Dann beschafft euch diesen Gaming-Laptop im Notebooksbilliger-Angebot.

Mit dem mobilen Gerät von Gigabyte erhaltet ihr ein fulminantes Zusammenspiel aus tollen Komponenten. Denn dieser Laptop ist nicht nur für einfache Strategiespiele oder FPS-Shooter geeignet, sondern auch für AAA-Games wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2. Spart jetzt 23% und zahlt nur 999€ statt 1299€.

Häufig gestellte Fragen Was ist ein WUXGA-Display? Ein WUXGA-Display ist ein Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Der Begriff „WUXGA“ steht für „Wide Ultra Extended Graphics Array“ und bezieht sich auf die Breite und Auflösung des Displays. Im Vergleich zu einem Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel) bietet ein WUXGA-Display eine etwas höhere vertikale Auflösung, was zu einem leicht gestreckten Bildverhältnis von 16:10 führt. Was ist DLSS? DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine Technologie von Nvidia, die es ermöglicht, die Leistung von Grafikkarten zu verbessern, indem sie künstliche Intelligenz verwendet. DLSS funktioniert, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen.

Ein Gaming-Laptop mit Traum-Eigenschaften

Auf dem 16-Zoll-Display erlebt ihr in einer FHD+ Auflösung (WUXGA) knackige und scharfe Bilder mit einer Bildwiederholrate von 165Hz. Da diese Auflösung nicht so viel Leistung frisst und trotzdem gut aussieht, erreicht ihr bei sämtlichen FPS-Shootern wie Counter-Strike 2 oder Valorant locker über 100 Bilder pro Sekunde. Deswegen könnt ihr jeden Augenblick nutzen, um den ersten Treffer zu landen.

Auch Singleplayer-Spiele wie Red Dead Redemption 2 oder Fallout 4 könnt ihr in einer wunderschönen Qualität genießen. Dies habt ihr der RTX 4060 Laptop-Grafik und dem Intel Core i7-13620H Prozessor zu verdanken.

Ihr findet den Gaming-Laptop bei Notebooksbilliger

Wenn ihr mal aufwendige AAA-Games spielt, könnt ihr auf die mächtige DLSS-Technologie zählen, wobei ihr Leistung einspart und höhere Bildraten erhaltet. Mehr zum Thema DLSS findet ihr weiter oben in der Box.

Pro und Contra im Blick

Pro RTX 4060 (DLSS)

16GB DDR5-RAM

1TB SSD

Freie Betriebssystemwahl

165Hz Contra Akku-Kapazität könnte größer sein

Dieser Gaming-Laptop bietet noch mehr

Die Systemleistung wird durch einen 16GB DDR5-RAM und 1TB-SSD-Speicher aufgefrischt. Allerlei Hintergrundprozesse und Datenübertragungen laufen geschwind ab. Auch Ladezeiten sind beim Spielen spürbar reduziert und werden euch kaum noch belästigen.

Er verfügt über FreeDOS als Betriebssystem, was euch die Freiheit gibt, euer bevorzugtes Betriebssystem selbst zu installieren. Somit sind euch lästige Zusatzprogramme erspart. Außerdem kostet euch die Installation nicht viel Zeit.

