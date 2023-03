Spiel wie TFT gibt es kostenlos auf Steam, bietet euch süße Tiere statt grimmigen Helden

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Wie sieht das Gameplay in Super Auto Pets aus? Ihr bastelt euch ein Team aus verschiedenen putzigen Tieren zusammen, wobei jedes von ihnen über besondere Fähigkeiten verfügt. Ausgestattet mit euren Kämpfern treten ihr gegen andere Spieler und ihre Tiere an.

Insert

You are going to send email to