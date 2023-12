Ein Spieler ist entsetzt, weil sein Gaming-PC nach wenigen Tagen völlig verschmutzt ist – Er hätte das Problem leicht verhindern können

Ein Spieler postet ein Bild seines Gaming-PCs und zeigt sich schockiert, denn dieser ist völlig verschmutzt. Dabei ist die Lösung des Problems nicht wirklich kompliziert.

Ein Gamer postete ein Bild auf reddit und erklärte, dass sein Gaming-PC bereits nach 9 Tagen völlig verschmutzt sei und fragte, ob er einen Fehler gemacht hätte. Doch viele aus der Community erklären ihm, dass sein Gaming-PC gar nicht das Problem wäre.

Die Lüftung des Gaming-PCs ist so effizient, dass sie den ganzen Schmutz der Wohnung mitnimmt

Warum verschmutzt der Gaming-PC so stark? Durchs Lüften kommen Partikel in die Wohnung und Möbel und Kleidung verlieren ebenfalls kleine Partikel. Die menschliche Haut verliert Hautschuppen und Haare, die ebenfalls für Staubbildung sorgen. Eure Lüfter, das Netzteil und auch Grafikkarte holen Luft in das Gehäuseinnere und nehmen den Staub gleich mit.

Je nachdem, wo ihr euren Gaming-PC stehen habt, herrscht eine besonders starke Staubbildung. In stark bewohnten Räumen, etwa im Schlaf- oder Wohnzimmer, wird mehr Staub gebildet als in einem wenig genutzten Arbeitszimmer. Haustiere und aktive Raucher im Haushalt beschleunigen die Verschmutzung ebenfalls.

Was kann der Spieler machen? Der Spieler muss regelmäßig seine Wohnung reinigen, damit der Computer nicht so effizient den ganzen Staub und Schmutz einsammelt. Denn die Lüfter arbeiten hervorragend und ohne Probleme. Denn der Staub wird nicht vom PC, sondern in der Wohnung gebildet.

Grundsätzlich gilt der Tipp, den auch viele Leute aus der Community geben: Wer regelmäßig die eigene Wohnung saugt und putzt, der dürfte auch im Inneren seines Gaming-PC langfristig weniger Staub haben. Wichtige Reinigungstipps und Empfehlungen für euren Gaming-PC findet ihr auch direkt bei uns auf MeinMMO.

Wann sollte man seinen Gaming-PC reinigen? Einige Hersteller empfehlen, dass man seinen Gaming-PC alle 3 – 6 Monate reinigen sollte.

Es kommt immer darauf an, wo ihr euren Gaming-PC stehen habt und wie stark der Verschmutzungsgrad oder die Staubbildung im Raum ist. Habt ihr bereits nach einer Woche eine dicke Staubsicht auf Schränken und Regalen, dannn müsst ihr euren Gaming-P häufiger reinigen.

Ein anderer Spieler öffnete erst nach 6 Jahren zum ersten Mal seinen Gaming-PC. Und er und die Community staunten nicht schlecht, als sie das Innere sehen mussten:

