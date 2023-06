Spider-Man 2 jetzt vorbestellen: Alles zu Collector’s Edition und Preorder-Bonus des PS5-Hits

Marvel’s Spider-Man 2 kann jetzt für PS5 vorbestellt werden. Wir geben euch alle Infos zu Collector’s Edition und Preorder-Bonus.

Marvel’s Spider-Man 2 ist das größte PS5-exclusive des Jahres. Das Superhelden-Abenteuer erscheint am 20. Oktober. Wir geben euch alle Infos zum Release, zur Collector’s Edition und Vorbesteller-Vorteilen.

Marvel’s Spider-Man 2 jetzt für PS5 vorbestellen

Ab heute könnt ihr Marvel’s Spider-Man 2 für die PS5 vorbestellen. Das Spiel kostet 79,99€. Bei Amazon ist der Versand kostenlos.

Im Nachfolger von Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales ist Peter Parker zurück in New York und verteidigt die Stadt zusammen mit Miles. Der Spieler darf in beide Rollen schlüpfen und kann so noch mehr Fähigkeiten ausprobieren. Neben Kraven the Hunter wird auch Venom einer der Bösewichte sein.

Im Gameplay-Reveal war aber auch zu sehen, dass Peter Parker einen Venom-Anzug trägt, was ihn nochmal stärker macht, aber auch zu einem unschönen Erwachen führen könnte.

Preorder-Bonus und Collector’s Edition

Wenn ihr das neue Spider-Man für die PS5 vorbestellt, dürft ihr euch über einen saftigen Preorder-Bonus freuen. Folgende Ingame-Extras bekommt ihr dazu:

Arachknight-Anzug für Peter (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten)

Schattenspinne-Anzug für Miles (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten)

Netzgreifer Gerät

3 Skillpunkte

Noch spannender ist die umfangreiche Collector’s Edition, die Sony nur über den hauseigenen PlayStation Direct-Shop anbietet. Diese kostet satte 249,99€ und bietet neben dem normalen Preorder-Bonus folgende Inhalte:

Steelbook Hülle

19 zoll große Statue (ca. 48 cm)

10 einzigartige Anzüge (5 für Peter, 5 für Miles

zusätzliche Rahmen und Aufkleber für den Fotomodus

2 Skillpunkte

Das Highlight ist natürlich die schicke Figur, die Miles und Peter im actionreichen Kampf mit Venom zeigt:

Das ist die Collector’s Edition!

