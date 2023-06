4TB für euren PC oder die PS5: Ultraschnelle SSD jetzt bei Amazon unschlagbar günstig

Schnappt euch jetzt bei Amazon eine Kingston SSD mit 4TB für PC und PS5 im Angebot und sorgt für jede Menge Platz für all eure Daten.

Schneller Speicher ist 2023 so wichtig wie noch nie. Glücklicherweise sind die Preise seit einiger Zeit im Sinkflug. Bei Amazon könnt ihr euch aktuell beispielsweise eine Kingston SSD mit ganzen 4TB für PC und PS5 supergünstig im Angebot sichern.

Amazon: SSD mit 4TB im Angebot

Es handelt sich hierbei um das extrem schnelle Modell Kingston FURY Renegade 4000G mit eingebautem Heatsink. Die extrem schnelle SSD (bis zu 7300MB/​s lesend und 7000MB/s schreibend) kommt also schon mit dem passenden Kühlkörper und kann ohne Umwege in euren PC oder eure PS5 eingebaut werden. Der Einbau ist dabei überraschend simpel und in wenigen Minuten erledigt.

Ausreichend schneller Speicherplatz ist in der Gaming-Landschaft 2023 quasi ein Muss. Microsofts kommender Sci-Fi-Hit Starfield setzt beispielsweise eine SSD voraus, um seine über 1000 Planeten zu laden, aber auch für ein ARPG wie Diablo 4 braucht ihr knapp 90GB Speicherplatz.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet die Kingston FURY Renegade 4000G mit Heatsink und 4TB aktuell nur noch 299€. Der Versand ist außerdem komplett gratis.

Damit ist das Modell erstmals überhaupt für unter 300€ zu haben. Im Vergleich zur UVP, die mit 629,99€ angegeben wird, spart ihr ganze 53%. Weder aktuell noch je zuvor gab es ein besseres Angebot für das Speicher-Upgrade. (Quelle: geizhals.de)

Verpasst eurem PC oder eurer PS5 jetzt ein dickes Speicher-Upgrade!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 7300MB/​s Schreiben 7000MB/s SLC-Cached

Günstige Alternative

Wenn euch 4TB zu viel oder der Preis zu hoch ist, könnte die etwas kleinere Variante genau richtig sein. Das Modell mit 2TB und Heatsink ist nirgends so günstig zu bekommen wie bei Amazon. Für nur 158,99€ könnt ihr es euch sichern. Das sind 41% unter der UVP in Höhe von 269,99€. Der Versand ist auch hier kostenlos.

