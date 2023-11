Nach 10 Jahren Pause wird eine bekannte Gladiatoren-Serie fortgesetzt – Darum wird es im Spin-off gehen

Ein KI-Bösewicht in Star Wars könnte sogar noch älter sein als die Sith – Erinnert an die Borg

Die Serie stellt die Frage: Was wäre, wenn Ashur am Ende von Spartacus: Vengeance nicht auf dem Vesuv gestorben wäre?

Jedoch gibt es bei dem Spin-off einen besonderen Twist. Denn wer sich an Spartacus: Vengeance zurückerinnert, dem wird auffallen, dass die Figur in der Hauptstory bereits das Zeitliche gesegnet hat.

Am Projekt ist der Co-Schöpfer der Hauptserie Steven S. DeKnight (via Moviepilot ) beteiligt. Er wird ein neues Kapitel rund um die bekannten Gladiatoren aufschlagen. Vor kurzem wurden auch der Titel und die Handlung der kommenden Serie veröffentlicht.

Im Februar 2023, rund 10 Jahre nachdem das große Serienfinale von Spartacus: War of the Damned ausgestrahlt wurde, kam die Ankündigung, dass die bekannte Gladiatoren-Serie Spartacus eine Fortsetzung bekommt.

