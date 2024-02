Passkey auf PS4 und PS5 aktivieren: Passkey könnt ihr aktivieren, indem ihr in den Abschnitt “Sicherheit” in eurer Konto-Verwaltung auf der PS4 oder PS5 geht. Alternativ geht das auch via Computer oder Handy.

Was ist Passkey? Passkey ist eine Möglichkeit, dass ihr euch ohne Passwort bei eurer Konsole einloggen könnt. Stattdessen meldet ihr euch auf eurem Handy oder Computer an und nutzt hier einen Fingerabdruck oder einen Pin, um eure Konsole oder euer Konto zu entsperren.

Sony hat angekündigt, mit “Passkey” eine neue Sicherheitsebene auf der PS4 und PS5 anzubieten. Damit könnt ihr euer PSN-Konto noch sichererer gestalten. Auf MeinMMO lest ihr, was das genau ist und wie ihr das Feature aktivieren könnt.

