Ups, Sony hat anscheinend auf ihrer Seite die Spiele für PS Plus im August geleaked

Auf der offiziellen PlayStation-Seite hat Sony die kommenden Spiele für PS-Plus im August veröffentlicht. Der eigentliche Reveal sollte aber erst nächste Woche passieren.

Das zeigt die PS-Seite: Die offizielle Seite von PlayStation zeigt aktuell (24. Juni, 12:50) ein interessantes Bild. Neben den schon lange bekannten Games für PS Plus im Juli ist dort auch die Line-Up der Spiele für August 2021 zu sehen. Man muss nur etwas nach unten scrollen, um sich die Spiele anzuschauen.

Dabei werden die neuen PS-Plus-Games normalerweise erst eine Woche vor ihrer Veröffentlichung am ersten Dienstag des nächsten Monats bekannt gegeben und werden vorher streng geheim gehalten. Es scheint sich dabei wohl um einen Patzer zu handeln.



Screenshots der PlayStation-Seite

Wenn es sich um ein Versehen oder Fehler handelt, wird die Anzeige der Spiele auf der Seite wahrscheinlich bald wieder offline genommen.

1. Spiel im August – Plants vs. Zombies: Battle für Neigbourville

Das erste Spiel ist Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4). Es ist ein Third-Person-Shooter, der auf dem beliebten Strategie-Spiel Plants vs. Zombies basiert, und sowohl im Single- als auch im Multiplayer gespielt werden kann.

Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Pflanze oder einen Zombie und stürzt euch ins Gefecht. Euch stehen dabei bis zu 23 anpassbare Klassen zur Verfügung, die in Attacker, Supporter, Defender und Swarm aufgeteilt sind. Unsere Kollegen von der GamePro haben dem Spiel in ihrem Test 87 Punkte gegeben. Den Test könnt ihr hier lesen.

2. Spiel für August – Tennis World Tour 2

Bei dem zweiten Spiel für PS Plus im August handelt es sich um das Sportspiel Tennis World Tour 2 (PS4). Darin könnt ihr in die Rolle eines Profi-Tennisspielers schlüpfen, dessen Aussehen ihr selbst bestimmen könnt, und euch durch die verschiedenen Modi und Turniere spielen.

Ihr tretet ihr gegen richtige Spieler aus dem professionellen Tennis an, die von überall auf der Welt kommen. Im März 2021 erschienen zu dem Spiel aus die Next-Gen-Versionen für die PS5 und Xbox Series X und S.

3. Spiel für August – Hunter’s Arena: Legends (PS5)

Das letzte Spiel in der Liste ist ein Battle Royale der etwas anderen Art. In Hunter’s Arena: Legends könnt ihr euch einen aus mittlerweile 17 verschiedenen Spielcharakteren aussuchen und gegen andere Spieler in einer Art Mischung aus Battle Royale und MMORPG antreten.

Das Spiel bietet neben dem PvP nämlich auch Dungeons, ein Leveling-System und sogar eine Art “Raids” mit Bosskämpfen. Das Kampfsystem ist dabei auf Action ausgelegt und ihr nutzt Nahkampfwaffen wie Schwerter, Speere oder einfach eure Fäuste. Ihr müsst eure Kombos klug einsetzen, die Angriffe der Gegner parieren oder Kontern, um am Ende zu siegen.

Die Spiele werden ab dem 3. August für alle PS-Plus-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten zum Download verfügbar sein.

Ist die Info zuverlässig? Nachdem der Leak von der offiziellen PlayStation-Seite stammte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir im August tatsächlich die oben aufgelisteten Spiele bekommen. Hunter’s Arena: Legends überschneidet sich außerdem mit einer Ankündigung aus dem PlayStation-Blog, die das Spiel als eins der PS-Plus-Games für August angekündigt hatte. Allerdings mit dem Unterschied, dass es sowohl für PS4- als auch für PS5-Spieler verfügbar sein würde.

Es kann sich hierbei allerdings um einen Fehler handeln, genießt die Info daher mit Vorsicht.

Was haltet ihr von der Line-Up der Spiele? Glaubt ihr, dass sie genauso kommen werden oder ist das einfach ein Fehler von Sony und wir bekommen etwas anderes? Schreibt es uns in die Kommentare.