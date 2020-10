Sony entschuldigt sich und stellt klar: Das neue Update 8.00 für PS4 hört euch nicht ab

Was haltet ihr von Update 8.00? Sind die Einschränkungen der Aufnahmen in Ordnung so wie sie sind oder sollte Sony sie ändern?

Wir sind der Meinung, dass es entscheidend ist, dass Spieler in der Lage sind, Misshandlungen und Belästigungen schnell und präzise melden zu können, wenn sie es im PlayStation Network erleben. […] Der einzige Zweck dieses Features ist es, dabei zu helfen, unangemessenes Verhalten zu melden, inklusive von Handlungen, die gegen unseren Community Code of Conduct verstoßen.

Was sagt Sony? Aufgrund der Verwirrung und des Backlash meldet sich Catherine Jensen, Head of Global Consumer Experience Division, im offiziellen PS-Blog zu Wort.

Was ist passiert? Am 14. Oktober ging ein neues Firmware-Update für die PlayStation 4 online. Es brachte eine Änderung mit sich, die den Party-Chat betraf und für viel Aufregung sorgte. Darin hieß es:

