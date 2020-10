Das neue Update 8.00 auf der PlayStation 4 sorgt für wütende Fans. Denn Sprach-Chats können nun aufgezeichnet werden. Selbst von anderen Spielern. Sony sagt, das sei zu Moderationszwecken.

Was ist neu bei PS4? Am 14. Oktober veröffentlichte Sony das neue Firmware-Update 8.00 für die Konsolen. Eine der Änderungen, die durch das neue Update angezeigt wird, dreht sich um die Party-Chats.

Spieler werden mit der Nachricht begrüßt, dass Sprachchats von anderen Nutzern aufgezeichnet werden können. Man erklärt, dass man durch das Teilnehmen an diesen Party-Chats automatisch damit einverstanden ist, dass seine Stimme aufgezeichnet wird.

Verwendet werden die aufgenommenen Stimmen aber nur zu Sicherheits- und Moderationszwecken, erklärt Sony.

Diese Nachricht begrüßt euch nach dem Update 8.00 auf der PS4

In den sozialen Medien lassen Fans sich über diese Ankündigung aus.

Das macht die PS4-Spieler so wütend

Sony moderierte schon immer die Nachrichten auf der PS4, das ist für die Spieler nichts Neues. Doch der Wortlaut, dass andere Nutzer einen jetzt einfach so aufnehmen können, stört Spieler.

Ein Popup im Party-Chat, das daran erinnert, dass eure Stimme aufgenommen wird

Dazu wurden die Privaten Events und Communitys entfernt. Auch das gehört zu den Gründen, warum das Update so kritisiert wird.

Das schreiben die Spieler: Auf Twitter schreibt der Nutzer @ Gtamen: „Das 8.00-Update der PS4 ist ein schrecklicher Rückschritt. Private Gruppen und Communitys sind tot und es ist dir praktisch nicht mehr erlaubt, alleine oder privat mit Freunden zusammen zu sein. Heißer Müll. Gib uns unsere Features zurück, PlayStation.“

In einem späteren Tweet fügt er hinzu: „Oh und habe ich erwähnt, dass sie Party-Chats jetzt für Moderationszwecke aufzeichnen? Was für ein schreckliches Update.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Andere Spieler fürchten, dass es bei einer Datenpanne dazu kommen könnte, dass all ihre Gespräche geleakt werden. Sie fordern, dass Sony das Update zurücknimmt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was läuft noch schlecht? Die Party-Änderungen sind nicht das einzige, was Nutzer am neuen Update kritisieren. Manche schreiben, dass ihre Konsole seit dem Update langsamer läuft.

Kurz nach dem Update fiel außerdem ein größerer Fehler bei den Freunden auf. Die Freundesliste wurde auf der PS4 nicht angezeigt.

Was kommt gut an? Abgesehen von dieser Kritik wird das Update auch gelobt. Die Erweiterung der zweistufigen Verifizierung kommt gut an. Auch das schnelle Stummschalten von allen Mikrofonen wird positiv hervorgehoben.

Sony zeichnet nicht automatisch eure Gespräche auf

Das sagt Sony: Der Twitter-Account Ask PlayStation UK antwortete auf den Unmut der Fans. Dort schreibt man „Hallo. Die Benachrichtigung weist euch darauf hin, dass andere Nutzer vielleicht eure gesprochene Konversation aufnehmen könnten. Wir zeichnen keine Party Chats auf.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Generell steht allerdings in den Nutzungsbedingungen, dass Sony eure Aktivitäten wie Sprach-Nachrichten in bestimmten Fälle aufzeichnen darf.

Quelle: Nutzungsbedingungen von PlayStation.com

Außerdem aktualisierte man jetzt den Blog-Post (via PlayStation Blog.com) von Update 8.00, um genau auf diese Meldung hinzuweisen und zu erklären.

„Durch dieses Update sehen Benutzer eine Benachrichtigung über die Party Sicherheit und das Sprach-Chats in Partys möglicherweise aufgenommen werden. Die Sprach-Chat-Aufzeichnung dient zur Moderation und ist eine Funktion, die beim Launch der PS5 verfügbar sein wird. Das ermöglicht den Nutzern ihre Sprach-Chats auf PS5 aufzuzeichnen und zur Überprüfung an die Moderation zu schicken. Das Pop Up, das ihr derzeit auf der PS4 seht, soll euch darüber informieren, dass bei Teilnahme an einem Sprach-Chat mit einem PS5 Spieler (nach dem Launch), dieser Chat aufgenommen werden könnte und von dem PS5 Spieler von deren PS5-Konsole an SIE geschickt werden könnte.„

Für die Nutzer, die sich so fürchterlich über das neue Update aufregen, sind das vielleicht gute Neuigkeiten.

Welche Erfahrung habt ihr bisher mit dem neuen Update 8.00 gemacht? Läuft bei euch alles oder habt ihr auf eurer Konsole Probleme?