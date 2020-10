Am 14. Oktober hat das PlayStation Network (PSN) offenbar Probleme. Erst kürzlich ging das Systemsoftware-Update 8.00 live, doch nun treten Störungen auf.

Um welches Problem geht’s? Am 14. Oktober melden sich seit den späten Mittagsstunden vermehrt User zu Problemen mit dem PlayStation Network. Betroffen sind vor allem Social-Feature. So lädt beispielsweise die Freundesliste nicht, bleibt also leer.

Als Fehlermeldung wird nach kurzer Zeit beispielsweise der Code „WS-44369-6“ angezeigt.

Das gemeinsame Zocken mit Bekannten ist so nicht wie gewohnt möglich.

Auch lässt sich in unserem Versuch derzeit keine Party erstellen (14:00 Uhr)

Wir halten euch bei MeinMMO auf dem Laufenden und passen diesen Artikel mit neuen Infos an.

Zur Mittagszeit schießen die Störungsmeldungen durch die Decke – Quelle: Allestörungen

Die Probleme sind übrigens nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Auch auf den internationalen Twitter-Kanälen häufen sich Beschwerden über Störungen (via Twitter).

Firmware Update 8.00 schuld an den „PlayStation Network“-Problemen?

Woran liegt es? Laut der offiziellen Service-Seite vom PSN gibt es Störungen im Netzwerk. Jedoch wird dort angegeben, dass es sich um Probleme bei „PlayStation™Video“ handelt. Diese Meldung stammt jedoch vom 29.09.2020.

Erst heute ging das neue Firmeware-Update 8.00 an den Start. Damit sollten Änderungen an Party- und Nachrichten-Funktionen ihren Weg auf die PlayStation 4 finden (via PlayStation Blog).

Dies könnte wohl möglich Schuld an den Problemen und Störungen sein – gesichert ist diese Information derzeit aber nicht von offizieller Seite.

So reagiert die Community: Unter der Ankündigung für das Firmeware-Update regnet es auf den offiziellen Twitter-Kanälen von PSN harsche Kritik:

Bei ihrer Kritik vergreifen sich aber auch viele Nutzer deutlich im Ton. Bedenkt, dass Sony sicherlich unter Hochdruck am Problem arbeitet. Es wäre jedoch in der Tat schön, wenn es bald eine offizielle Wortmeldung oder sogar eine Behebung der Probleme gäbe.

Seid auch ihr von den Störungen derzeit betroffen? Habt ihr einen Weg gefunden, trotzdem mit euren Freunden gemeinsam online zu zocken? Sagt es uns in den Kommentaren.