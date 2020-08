Das PSN ist down für die Wartung zur neuen Firmware 7.55 für die PlayStation 4. Tausende Spieler warten nun mit Fehlercodes wie CE-30035-1 daruf, dass es weiter geht. Was ist da los und wie lange dauert es?

Das ist im Moment das Problem: Aktuell gibt es Berichte von Spielern, dass sie keine Verbindung zu den Diensten der PlayStation 4 aufbauen können. Dabei erhalten sie einige verschieden Fehlercodes, wie etwa:

CE-32899-1

NP-34957-8

NP-39226-2

Außerdem melden die Spieler, dass sie ihre PlayStation 4 nicht als ihr primäres Gerät auswählen oder auf ihre Spiele zugreifen können. Es gebe Probleme bei der Verbindung zum Server, um die Lizenzen zu verifizieren:

Was bedeuten diese Codes? Jeder dieser Fehlercodes zeigt ein Problem mit der Verbindung an und deutet auf etwa Wartungsarbeiten oder Netzwerkfehler hin. Sony rät bei dabei, die eigene Verbindung zu prüfen. In diesem Fall scheint es aber von PlayStation selbst auszugehen.

Bisher gibt es noch keine Meldungen von PlayStation oder Sony selbst, die sich zu den Problemen äußern oder die berichten, wie lange die Wartung dauern wird. Laut der offiziellen Support-Seite seien alle Dienste online.

Wartungsarbeiten für die neue Firmware 7.55

Woher kommt das Problem? Spieler berichten, dass sie nach dem Start ihrer Konsole das neue Firmware-Update mit Versionsnummer 7.55 herunterladen sollen. Das ist etwa 470 MB groß.

Offenbar ist dieses Update aktuell der Grund dafür, dass Spieler keine Verbindung zum PSN herstellen können. Patch Notes für die neue Firmware gibt es allerdings noch nicht. Wir tragen sie hier nach, sobald sie verfügbar sind.

Wenn bei euch kein Update startet, solltet ihr in euren System-Einstellungen schauen, ob eine neue Version der Firmware vorhanden ist und sie manuell herunterladen und installieren. So stellt ihr sicher, dass ihr die Fehler schnellstmöglich umgeht.

