Ein User hat seine PS4 Pro zur Reparatur geschickt. Zurück bekommt er nicht nur seine Konsole. Das Besondere daran: Das passiert nicht zum ersten Mal, wie einige User berichten. Denn Sony beschenkt wohl vermehrt Spieler, die ihre PS4 zur Reparatur einschicken. Wir stellen euch vor, wie das bei den Usern ankommt.

Was ist passiert? Der User metsfanatic525 hat auf reddit einen Post veröffentlicht. So erklärt er, dass er seine PS4 Pro zu Sony geschickt hatte, um sie reparieren zu lassen.

Nun hat er seine reparierte Konsole zurückbekommen – zusätzlich lag aber ein Schreiben von Sony und ein PS4-Spiel als Präsent bei:

Danke für die fortwährende Unterstützung der PlayStation, ihrer Produkte und Dienste in diesen unvorhersehbaren und schwierigen Zeiten. Als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihre Treue haben wir MLB: The Show 20 beigelegt. Wir versuchen weiterhin unser Bestes, um auch in Zukunft die beste Unterstützung zu bieten. Brief von Sony, Quelle: reddit.com

In einem weiteren Post erklärt metsfanatic525, dass seine Konsole noch unter Garantie gestanden hat. Er musste also nichts für die Reparatur bezahlen: „Meine stand unter Garantie, er war also kostenlos.“

Der Brief und das Geschenk von Sony, Quelle: reddit.com

Was macht der User mit dem Spiel? In einem Post erklärt der User, dass er das Spiel leider schon besitzt. Aber er verrät auch, was er mit dem Spiel machen will: „Ich habe es eigentlich schon, aber ich dachte, es sei zufällig eine nette Geste, ich gebe das Exemplar meinem Bruder zum Spaß haben.“

Sony beschenkt Spieler nicht zum ersten Mal

Wie oft ist das schon passiert? Wir hatten schon einmal über einen User berichtet, der seine PS4 zur Reparatur eingeschickt hatte und ebenfalls beschenkt worden ist.

Und der User CynicalRaps hat sogar eine Erklärung für diese Geste:

Sie gaben es [das Geschenk] jedem, der sein System zur Reparatur einschickte. Ich weiß nicht, was einen dafür qualifiziert hat, aber ein Freund im Reallife tat dasselbe und bekam ebenfalls eine Kopie… CynicalRaps, Quelle: reddit.com

MBL The Show 20 – dieses Spiel bekam der User von Sony zur seiner reparierten Konsole dazu.

PS4-User bekommt von Sony Spiel geschenkt – das sind die Reaktionen

Bei den meistern Usern kommt die Großzügigkeit super an, doch so mancher hat auch seine Probleme mit einem Gratis-Spiel:

So schreibt desertcombat06: „The Show ist eines meiner liebsten Sportspiele. Ich weiß, dass das kein Titel mit schweren Schlägen (ha) ist, aber dennoch eine große Geste mit einem lustigen Spiel.“

Der User LynxMachine schreibt dazu: „Nach der Tatsache zu urteilen, dass sich der Brief auf die Pandemie bezieht, vermute ich, dass Sony gut zu allen ist.“

Dem User HolyCulture1983 ist etwas Ähnliches passiert, er ist von der Geste aber nicht ganz so begeistert. So schreibt er: „Ich habe meine PS4 hier in Korea zur Reparatur eingeschickt, und als eine ähnliche Geste wurde ein Fußballspiel auf meinem Gerät installiert. Das Problem ist, dass ich mich irgendwie um meinen Trophäen-Durchschnitt sorge, und ich hasse Sportspiele. Und sie haben das Spiel einmal gestartet, um sicherzustellen, dass es funktioniert… Ich war unnötig gestresst und verärgert über ihre freundliche Geste, bis ich sah, dass ich die Trophäenliste mit 0 % Abschluss löschen konnte.“

