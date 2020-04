Ein User hat seine PS4 wegen eines kaputten Laufwerks zur Reparatur geschickt. Sony schickt ihm die reparierte Konsole zurück. Er bekommt aber nicht bloß seine PS4, denn Sony hat sich etwas Nettes einfallen lassen.

Was ist passiert? Ein reddit-user musste seine „God of War“ PS4 Pro Edition zur Reparatur einschicken. Das Laufwerk der Konsole war kaputt und musste ersetzt werden. Die Kosten für die Reparatur beliefen sich auf 164 Dollar, da die Gewährleistung abgelaufen war.

Wegen der Corona-Epidemie dauerte die Reparatur aber deutlich länger als üblich. Der Besitzer bekam daher nicht nur seine Konsole zurück. Sony legte der reparierten Konsole außerdem noch einen Brief und ein PS4-Spiel bei.

Sony schickt reparierte PS4 zurück, überrascht Besitzer

So sieht der Brief und das Geschenk von Sony aus. Bildquelle: Dualshockers.com

Was steht in dem Brief? Sony legte der reparierten Konsole einen Brief und das Spiel „MLB: The Show 2020“ bei. Der Brief lautet wie folgt:

Danke für die fortwährende Unterstützung der PlayStation, ihrer Produkte und Dienste in diesen unvorhersehbaren und schwierigen Zeiten. Als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihre Treue haben wir MLB: The Show 2020 beigelegt. Wir versuchen weiterhin unser Bestes, um auch in Zukunft die beste Unterstützung zu bieten. Der Text des Briefes von Sony. Quelle: reddit.com

Der User hat ein Foto davon auf reddit hochgeladen.

Besitzer verschenkt Geschenk von Sony weiter

Was sagt der User selbst dazu? Der User selbst ist von der Geste überrascht und meint zu dem Geschenk:

Ich habe mehr als 500 Spiele [für die PS4] und die sind alle digital. Das ist tatsächlich mein einziges Spiel als Disc. Quelle: reddit.com

Seine Konsole würde er hauptsächlich zum Filme schauen benutzen und außerdem sei es die „God of War“-Edition der PS4 Pro, weswegen er die Reparatur auch bezahlt hätte.

Ein Sportfan sei er ebenfalls nicht, daher hat er MLB: The Show 2020 an einen Spieler verschenkt, der bisher MLB: The Show 2019 mit seiner Frau gespielt hat.

Das sagen die anderen User: Auf reddit wird über den geposteten Brief und das Geschenk diskutiert.

Der reddit-User FxAxF erklärt unter dem Post, dass ihn Sony auch ähnlich unterstützt hatte. „Damals in PS3-Zeiten, war mein Controller kaputtgegangen und ich fragte, ob sie einen Reparatur-Service haben. Stattdessen schickten sie mir einen völlig neuen Controller und einen ähnlichen Brief wie diesen hier.“

Alek808 findet die Geste sehr freundlich. So schreib er: „Das ist echt cool und das ist der Grund, warum ich immer bei der PlayStation bleiben werde, denn sie zeigen, dass ihnen ihre Käufer wichtig sind und wenn die Dinge noch so klein sind.“

Ein paar User fragen aber auch, warum er das Laufwerk nicht selbst repariert habe, anstatt 164 Dollar für die Reparatur zu zahlen.

Derzeit ist Sony wegen Corona spendabel zu seinen Usern. So verschenkt Sony auf der PlayStation gerade zwei PS4-Spiele für alle.

PS5 Release: Lohnt sich da die PS4 überhaupt noch?

Der PS5 Release ist 2020, lohnt sich da überhaupt noch die PS4?

Obwohl der PS5-Release im Winter 2020 ansteht, sind wir bei MeinMMO der Meinung, dass die PS4 trotz PS5 noch einen hohen Wert besitzt. Und das liegt nicht nur an der umfangreichen Spielauswahl, die es mittlerweile für die PS4 gibt.