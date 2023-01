Wenn eure PS5 Joel ist, ist dieser 65 Zoll Sony 4K OLED TV Ellie – und bei Amazon im Angebot

Ein 4K OLED TV von Sony ist die perfekte Ergänzung für eure PS5. Bei Amazon ist gerade das 65 Zoll Modell der A80K-Serie im Angebot.

Joel und Ellie. Kratos und Atreus. Nate und Sully. Alle großen Helden haben einen Partner, von dem sie tatkräftig unterstützt werden und ohne den sie nicht das Maximum aus ihren Abenteuern hätten herausholen können. Für die PS5 ist ein OLED TV von Sony genau so ein Partner. Nur mit so einem Fernseher könnt ihr das Potenzial der Next-Gen-Maschine voll ausschöpfen. Und bei Amazon ist ein solcher gerade günstig im Angebot.

Sony 4K OLED TV im Amazon Angebot

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet der SONY BRAVIA XR-65A80K aktuell nur 1899€. Die UVP des Fernsehers beträgt 2599 Euro. Der Rabatt entspricht knapp 27%. Der Versand ist kostenlos.

Der Preis im Vergleich: Aktuell bieten gleich mehrere Händler den OLED TV für 1899€ oder sogar ein bisschen günstiger an. Nur Amazon verlangt allerdings keine Versandkosten. Mit Versand liegt der nächstbeste Preis aktuell bei 1928,90 Euro, also fast 30 Euro darüber. Amazon bietet also den aktuellen Bestpreis! (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 164 cm / 65 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverhältnis 16:9 LED-Technologie OLED Display High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, HDR, HDR10, HLG Video-Anschlüsse 4x HDMI 2.1

Perfekt für PS5 geeignet

Die beste Bildqualität bekommt ihr nur mit einem OLED TV. Geräte, die auf diese Technologie setzen erreichen Schwarzwerte und Kontraste, von denen andere nur träumen können. Nicht alle Modelle eignen sich aber auch zum Zocken. PS5 und Xbox Series X/S können 4K-Bilder bei bis zu 120 fps liefern. Dafür braucht es aber einerseits eine Bildwiederholrate von mindestens 120 Hz und einen HDMI 2.1-Anschluss.

Der SONY A80K bietet beides, setzt darüber hinaus aber auch auf eine besonders kurze Reaktionszeit, wodurch sich Spiele nochmal flüssiger anfühlen. Wie alle Bravia-Modelle gibt es außerdem spezielle Features, die direkt auf die PS5 zugeschnitten sind. So bekommt ihr automatisch die besten Einstellungen, wenn ihr die Konsole verwendet.

Die Experten von rtings.com haben den OLED TV ausführlich getestet und kommen im Bereich “Gaming” zu folgendem Fazit:

Der Sony A80K ist fantastisch für Spiele geeignet. Er verfügt über Funktionen, die die meisten Gamer erwarten würden, wie HDMI 2.1-Bandbreite an zwei Anschlüssen und HDMI Forum VRR- und G-SYNC-Unterstützung, aber er unterstützt kein FreeSync, was enttäuschend ist, wenn Sie einen PC mit einer älteren AMD-Grafikkarte haben. Er hat eine nahezu sofortige Reaktionszeit für ruckelfreie Bewegungen und eine ausreichend niedrige Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Gefühl. Er eignet sich auch hervorragend für Spiele in dunklen Räumen, da er tiefe Schwarztöne ohne jegliche Überstrahlung anzeigt.

Pro Nahezu unendliches Kontrastverhältnis für tiefe Schwarztöne

Sich schnell bewegende Objekte sehen flüssig aus

VRR-Unterstützung und HDMI 2.1-Bandbreite

Geringe Eingabeverzögerung Contra Keine FreeSync-Unterstützung

Wenn ihr euch für mehr Deals wie diese interessiert, solltet ihr von Zeit zu Zeit unserer Übersicht einen Besuch abstatten. Hier findet ihr jeden Tag die besten Angebote und Aktionen aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia.